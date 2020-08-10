Понедельник, 10 Августа 2020 14:02

АрмИнфо. Севрский договор по своей сути был мирным, и в этом смысле он действительно мог коренным образом решить один из самых сложных вопросов в нашем регионе - Армянский вопрос. Об этом в интервью авторитетной сирийской газете Al-Azmenah заявил президента РА Армен Саркисян, коснувшись исполнения 100-летия Севрскому договору.

Он напомнил, что Севрскому договору предшествовала феврале-апреле 1920 года конференция в Лондоне, на которой было принято политическое решение о создании единого армянского государства. При этом он добавил, что Республика Армения была de facto признана еще 19 января 1920 года Парижской ассамблеей, и к которой должны были быть присоединены некоторые территории Западной Армении, находившиеся под властью Османской империи.

"Севрским мирным договором Турция признавала Армению в качестве свободного и независимого государства. Турция и Армения согласились оставить разграничения между регионами Эрзурум, Трабзон, Ван и Битлис (вилайетами) до решения США (до арбитражного решения президента Вудро Вильсона, которому 22 ноября также исполняется 100 лет), и незамедлительно принять как его решение, так и все последующие: предложения о предоставлении Армении выхода к морю и о демилитаризации всех османских территорий, прилегающих к указанной границе", - отметил президент Армении.

При этом он констатировал, что Севрский договор не удостоился полной ратификации (следовательно, остается невыполненным (unperfected)), а решения по Армении не были реализованы в связи с изменением международной политической ситуации, однако, документ никогда и не был аннулирован.

Саркисян подчеркнул, что Севрский договор законный, межгосударственный, de facto действующий документ, поскольку этот документ закрепил или из него вытекали статусы некоторых из стран Ближнего Востока в послевоенный период, в частности Сирии (ныне Сирия-Ливан), Месопотамии (ныне Ирак-Кувейт), Палестины (ныне Израиль и Палестинская власть), Хиджаз (ныне Саудовская Аравия), Египет, Судан, Кипр, Марокко, Тунис и Ливия.

"В этом ряду Севрский мирный договор мог бы способствовать решению армянского вопроса и объединению армянского народа на своих исторических территориях. Он мог бы частично исцелить ущерб, нанесенный армянскому народу в 1915 году во время Геноцида армян, тем самым создав условия для нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также установления долгосрочного мира между народами нашего региона.

Однако развязанный кемалистами поход против Республику Армения в сентябре в 1920 года закончился устранением независимой армянской государственности и советизацией Армении.

Таким образом, многовековая борьба армянского народа за объединение в единую государственность разделенных частей Армении не увенчалась успехом", - констатировал глава государства, добавив, что несмотря на это РА и армяне, разбросанные по всему миру продолжают оставаться наследниками и хозяевами тысячелетней армянской истории и цивилизации.

При этом президент РА констатировал, что как бы не старались отрицать очевидные факты, уничтожать армянское культурное наследие и стерать следы армян на ее исторических территориях, память армянского народа стереть не удастся.

Саркисян подчеркнул, что Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса.

Президент Армении также не согласился с мнениями о том, что

Лозаннский договор от 1923 года аннулировал Севрский договор.

"В Лозаннском договоре не только нет денонсации этого документа, но и

нет какого- либо упоминания о Севрском договоре. Республика Армения

не подписывала договор, следовательно, и не является частью Лозаннского договора. Соответственно, это не создает никаких обязательств для Республики Армения. В этой ситуации применяется принцип международного права Res inter alios acta (не являешься частью, не обязан). Севрский договор и Лозаннский договор - это два разных юридических документа", - констатировал глава Армении.

Севрский мирный договор, Севрский мир- один из договоров Версальско- Вашингтонской системы, создание которой ознаменовало завершение Первой мировой войны. Подписан 10 августа 1920 года в городе Севр (Франция) странами Антанты и присоединившимися к ним государствами (Италией, Японией, Бельгией, Грецией, Польшей, Португалией, Румынией, Королевством сербов, хорватов и словенцев, Хиджазом, Чехословакией и Арменией), с одной стороны, и правительством Османской империи - с другой. Ко времени подписания договора значительная часть Турции уже была оккупирована войсками держав Антанты.

Севрский договор фактически так и не вступил в силу, а де-юре перестал действовать после пересмотра его условий на Лозаннской конференции 1923 года и подписания Лозаннского мирного договора.

Севрским договором Турция признавала Армению как <свободное и независимое государство>. Турция и Армения соглашались подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитражу границ в пределах вилайетов Ван, Битлис, Эрзурум и Трапезунд и принять его условия относительно доступа Армении к Чёрному морю (через Батум). Через территорию Грузии планировалось построить железную дорогу до Батума, кроме того, Армении предоставлялась гарантия транзитных привилегий и аренда части батумского порта. Армения, Грузия и Азербайджан должны были установить свои взаимные границы путём прямых переговоров между этими государствами, а при невозможности достичь согласия - путём посредничества союзных держав.