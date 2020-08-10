Понедельник, 10 Августа 2020 13:50

АрмИнфо. Комитет государственных доходов Армении продолжает работу по выявлению нарушений правил использования контрольно-кассовых аппаратов.

Согласно сообщению пресс-службы КГД, по результатам проверок по использованию контрольно-кассовых аппаратов, проведенных различными подразделениями Комитета, в июле 2020 г. зарегистрирован 941 случай нарушения правил обращения с ККА, что является максимальным показателем с января 2018 года.

По сообщению КГД, налоговая дисциплина хозяйствующих субъектов находится в центре внимания налогового органа во время чрезвычайного положения. Комитет призывает налогоплательщиков соблюдать налоговую дисциплину, не использовать сложившуюся ситуацию для занижения оборота и не допускать другие нарушения налогового законодательства РА.