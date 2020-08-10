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 Понедельник, 10 Августа 2020 13:45
Александр Аванесов

СНБ: В рамках уголовного дела о браконьерском улове сига в озере Севан привлечены три человека

СНБ: В рамках уголовного дела о браконьерском улове сига в озере Севан привлечены три человека

АрмИнфо.  В рамках уголовного дела о браконьерском улове сига в озере Севан привлечены три человека.  Об этом говорится в сообщении Службы национальной безопасности Армении.

Согласно источник, в результате предпринятых СНБ оперативно-розыскных мероприятий в Гегаркуникской и Котайкской областях была выявлена преступная схема, которая применялась для браконьерского улова сига и его контрабандной продажи.  В частности, по результатам следственных мероприятий выяснилось, что в  в 2019-2020 г.г. ряд лиц осуществили  незаконную добычу в Севане 12200 кг сига, нанеся тем самым большой ущерб экологии.  Затем указанные объемы рыбы  были проданы С.С. и К.М., которые перевозя ее в Котайкскую область, хранили ее в холодильном хозяйстве государственной некоммерческой организации.  В результате следственных действий. Кроме того,  согласно полученным данным, другая группа лиц, не имея на то разрешений осуществила из озера Севан  46689 кг сига, весь объем которого  был продан С.М. и К.М, которые перевезли его в холодильную установку в общине Нор Артамет Котайкской области.  Всего в холодильных установках было обнаружено 127171 кг замороженной рыбы.  В следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В качестве меры предосторожности с привлеченных трех лиц взята подписка о невыезде.

Следует отметить, что фактические данные уголовного дела свидетельствуют о том, что ранее лицами, занимавшимися незаконной добычей рыбы, была разработана преступная схема, в ходе которой жители населенных пунктов, расположенных на административной территории регионов, занимались незаконным рыболовством и продавали незаконно добытую рыбу. Она хранилась разными партиями в холодильниках, принадлежащих им или арендованных ими, регулярно продавалась либо на территории Республики Армения, либо вывозилась контрабандой под названием других видов рыб из страны.  Так, на КПП <Баграташен>  и грузовом терминале аэропорта <Звартноц>  был предотвращен вывоз 4,2 тонн копченого сига под видом <Севанский сиг>.

Ведется расследование, принимаются активные меры по выявлению всего круга лиц, вовлеченных в преступную схему. 

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