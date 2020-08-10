Понедельник, 10 Августа 2020 13:42

АрмИнфо. Севрский договор занимает важное место в современной истории армянского народа. Не случайно он продолжает оставаться предметом научных исследований и анализа. Об этом говорится в приветственном обращении к участникам научной конференции, приуроченной к 100-летию договора, подписание которого состоялось 10 августа 1920 года.

Как подчеркнул глава армянского правительства, вполне возможно, что объективный анализ учеными этого документа, подписанного сто лет назад, и событий, которые ему предшествовали, будет доступен как армянскому народу, так и всему международному сообществу. "Сегодняшняя конференция служит именно этой цели: желаю успехов ее работе, плодотворных дискуссий, новых и возможных открытий", - говорится в общении армянского премьера, в котором указывается, что Севрский договор - исторический факт.

Никол Пашинян отметил, что Севрский договор стал следствием Первой мировой войны, одной из самых драматических страниц в истории человечества. Как Версальский мирный договор установил мир в Европе, так и Севрский договор был призван определить границы Османской империи. Подобно Версальскому договору в Европе, Севрский договор сформировал новую систему межгосударственных отношений в регионе. Он основывался на новых принципах и ценностях не только для установления мира в Центральной Азии, но и для справедливости. В основу договора были заложены самые передовые идеи того времени. Ключевым здесь был принцип самоопределения и равноправия наций. Он положил конец многовековому рабству, навязанному империями, предоставив свободу и независимость народам региона. Более того, предоставляя право создавать национальные государства на исторических территориях, он создавал благоприятные условия для дальнейшего сосуществования мусульманско-христианских народов, мирного сосуществования, сохранения цивилизационного разнообразия региона и региона.

Кроме того, как заметил глава армянского правительства, Севрский договор - это международный документ, который признал и закрепил независимость Армении. Республика Армения выступила равноправной стороной этого документа. Спустя столетия после потери независимости власти Армении впервые подписали международный договор с великими державами мира. Республика Армения была признана полноправным участником международных отношений, равноправным субъектом международного права в пределах, установленных Договором. Участвуя в договоре, международное сообщество признало вклад Армении, армянского народа в победу союзников в Первой мировой войне и установление мира. Было подчеркнута роль армянского народа в международных отношениях и в послевоенном мировом управлении, которая получила должную оценку .

Договор также установил бесспорную историческую связь армянского народа с Армянским нагорьем, где армянский народ жил, тысячелетиями создавал государственность и культуру. И, наконец, договор был подписан в период после Геноцида армян, когда Османская империя

пыталась решить <армянский вопрос> путем уничтожения армянского народа, который подвергся самым жестоким и бесчеловечным страданиям. Потери, которые он понес, были огромны. <Между тем, договор подготовил почву для преодоления последствий геноцида. <Армянский

вопрос> был справедливо решен в исторической колыбели армянского народа путем создания независимого государства. Восстанавливалась историческая справедливость, созданы благоприятные условия для восстановления экономико-демографического потенциала нашего народа, его нормального развития и прогресса. Хотя договор так и не был реализован, он продолжает оставаться историческим фактом, отражающим наш путь к восстановлению независимого государства. Наш долг - помнить об этом, осознавать это и следовать его положениям>, - говорится в обращении премьер-министра РА.

Отметим, что Севрский мирный договор 1920 года - между султанской Турцией и союзными державами-победительницами в первой мировой войне - Великобританией, Францией, Италией и Японией, Арменией, Бельгией и другими государствами - подписан 10 августа 1020 года в Севре

(близ Парижа). По сути, он оформил раздел Турции. Севрский мирный договор лишал Турцию владычества над арабами, курдами, армянами и другими угнетёнными народами. От Оттоманской империи отходило 3/4 её территории. Определение границы между Турцией и Арменией

предоставлялось решению президента США. В ноябре 1920 года Вильсон определил границу между двумя странами с учетом различных географических, демографических, этнических и исторических факторов. Согласно этой карте порядка 90 тыс кв. км территории Западной Армении должны были воссоединиться с Восточной Арменией, однако этим планами не суждено было осуществиться.