Понедельник, 10 Августа 2020 13:23

АрмИнфо. Экс-депутат Левон Саркисян, известный по прозвищу <Алрахаци Лев>, арестован. Данную информацию подтверждает Генеральная прокуратура.

Как ранее сообщала СНБ, Саркисян является заказчиком разбойного нападения на дом экс-главы Таможенного комитета Армении Армена Аветисяна, совершенного в октябре 2008 года. По результатам проведенных в 2018 году в особняке и квартире Саркисяна обысков, были обнаружены оружие и боеприпасы. С 1 октября 2018 года он разыскивался в связи с обвинениями по пунктам 1-2 части 3 статьи 175 УК РА и части 2 статьи 223 УК РА. Саркисян был обнаружен и задержан 21 ноября прошлого года в Зеленограде (Московская область, Россия), а 6 августа текущего года - экстрадирован в Армению.

Отметим, что Левон Саркисян был депутатом армянского парламента в 1999- 2007 гг.