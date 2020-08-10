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 Понедельник, 10 Августа 2020 13:12
Карина Манукян

После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением

После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением

АрмИнфо. После недавних событий на Амулсарском месторождении Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением.

В заявлении в частности говорится: <В последнее время особо очевидными и тревожными стали ставшие периодическими действия организаций и движений в отношении предприятий сферы недропользования, подрывающих их деятельность под различными предлогами. Мы не ставим под сомнение искренние устремления людей, озабоченных судьбой страны.  Некоторые, однако, выбирают в качестве ориентира для своих действий ложные и непроверенные факты, руководствуясь которыми незаконным образом препятствуют работе добросовестных недропользователей, действующих в рамках закона.

В меру своих сил мы содействуем развитию и стабилизации страны, благоденствию тысяч семей. Если же есть организации, наносящие вред природе и окружающей среде, то это должны определить легитимные государственные структуры и эксперты. Недопустимо препятствование работе любого недропользователя той или иной группировкой от имени народа.

Призываем всех прекратить подобные посягательства на какую-либо компанию, осуществляющую экономическую деятельность, которые ни в коем случае не могут быть выгодны ни обществу, ни тем более государству.  Необходимо посредством активного и конструктивного диалога с системой управления и соответствующими профессиональными структурами прийти к общим выводам, которые не нарушат экономическую стабильность страны, не навредят интересам граждан, зарабатывающих свой хлеб.  Мы готовы с нашим профессиональным и техническим потенциалом участвовать и содействовать любым обсуждениям по этим темам>.

Напомним, что на прошлой неделе близ Амулсарского месторождения имели место столкновения с участием полиции и зеленых активистов, выяступающих против разработки рудника. Ситуация накалилась после того, как охранная организация Lydian Armenia - <Специальная служба безопасности> - демонтировала вагоны-домики активистов близ месторождения, и установила свои. В ходе столкновений были задержаны свыше 10-и активистов, а также подозреваемые в хулигантстве четверо сотрудников охранной организации. Впоследствии мэр Джермука Вардан Ованнисян заявил о том, что компания не имела разрешение на строительные работы на данной территории, в связи с чем вагоны-домики Lydian Armenia были демонтированы и перенесены в другое место.

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Артамазд
В декабре 2018 года состоялись внеочередные выборы в парламент Армении. Жители страны на волне доверия к премьер-министру Николу Пашиняну поддержали его блок «Мой шаг». В итоге 88 мест из 132 в Национальном собрании были заняты сторонниками премьера. Это позволило новому правительству начать так необходимые стране реформы.  В обновлённом парламенте, как и в правительстве, оказалось очень много молодых кадров. В основном, это активисты протестных движений, прокатившихся по стране весной 2018 года и приведших к смене власти. Инициативная молодёжь и составила костяк нового парламента. Большинств

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