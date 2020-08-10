Понедельник, 10 Августа 2020 13:12

АрмИнфо. После недавних событий на Амулсарском месторождении Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением.

В заявлении в частности говорится: <В последнее время особо очевидными и тревожными стали ставшие периодическими действия организаций и движений в отношении предприятий сферы недропользования, подрывающих их деятельность под различными предлогами. Мы не ставим под сомнение искренние устремления людей, озабоченных судьбой страны. Некоторые, однако, выбирают в качестве ориентира для своих действий ложные и непроверенные факты, руководствуясь которыми незаконным образом препятствуют работе добросовестных недропользователей, действующих в рамках закона.

В меру своих сил мы содействуем развитию и стабилизации страны, благоденствию тысяч семей. Если же есть организации, наносящие вред природе и окружающей среде, то это должны определить легитимные государственные структуры и эксперты. Недопустимо препятствование работе любого недропользователя той или иной группировкой от имени народа.

Призываем всех прекратить подобные посягательства на какую-либо компанию, осуществляющую экономическую деятельность, которые ни в коем случае не могут быть выгодны ни обществу, ни тем более государству. Необходимо посредством активного и конструктивного диалога с системой управления и соответствующими профессиональными структурами прийти к общим выводам, которые не нарушат экономическую стабильность страны, не навредят интересам граждан, зарабатывающих свой хлеб. Мы готовы с нашим профессиональным и техническим потенциалом участвовать и содействовать любым обсуждениям по этим темам>.

Напомним, что на прошлой неделе близ Амулсарского месторождения имели место столкновения с участием полиции и зеленых активистов, выяступающих против разработки рудника. Ситуация накалилась после того, как охранная организация Lydian Armenia - <Специальная служба безопасности> - демонтировала вагоны-домики активистов близ месторождения, и установила свои. В ходе столкновений были задержаны свыше 10-и активистов, а также подозреваемые в хулигантстве четверо сотрудников охранной организации. Впоследствии мэр Джермука Вардан Ованнисян заявил о том, что компания не имела разрешение на строительные работы на данной территории, в связи с чем вагоны-домики Lydian Armenia были демонтированы и перенесены в другое место.