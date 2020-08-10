Понедельник, 10 Августа 2020 13:03

АрмИнфо. 6 августа представители офиса Омбдсмена Армении и эксперты подразделения, осуществляющего деятельность национального превентивного механизма, без предупреждения посетили ЗАО <Национальный центр психического здоровья> (бывшая Нубарашенскяа психиатрическая клиника). В мониторинге принимали участие юристы, социологи, а также врачи, в том числе психиатры. Об этом сообщает пресс-служба защитника прав человека.

В ходе визита, с точки зрения профилактики COVID-19, был зафиксирован ряд проблем. В частности, процесс измерения температуры при входе посетителей в психиатрическую организацию не осуществляется должным образом, между пациентами и медперсоналом не сохраняется социальное расстояние, сотрудниками не соблюдаются установленные правила ношения маски. Кроме того, 14-дневная изоляция для предотвращения распространения коронавируса в отношении новых пациентов, принимаемых в центр, не проводится. Средства дезинфекции рук и мусорные баки находятся только у входа в отделения и недоступны пациентам. Центр перегружен, пациенты не обеспечены достаточным личным пространством, что может быть проблематичным с точки зрения COVID-19.

Подчеркивается, что отделения, включая палаты, ванны, столовые и кухни, нуждаются в серьезном ремонте; эта проблема поднимается в течение длительного времени. Имеют место нарушения порядка применения мер усмирения; соответствующие журналы не заполняются должным образом; травмы, полученные пациентом или лицом, осуществляющим сдерживание, а также сведения об эффективности меры усмирения не фиксируются должным образом; физическое сдерживание иногда осуществляется в палате в присутствии других пациентов.

Некоторые пациенты не имеют возможности получать пенсию из-за различных организационных проблем. Одежда пациентов в основном не персонализируется и после умывания раздается в случайном порядке. Описание истории болезни не ведется должным образом. Имели место случаи принудительного кормления лиц, объявивших голодовку; пациенты не уведомляются должным образом о своих правах. Указывается, что существует настоятельная необходимость обеспечения занятостью пациентов, поскольку основным видом занятий являются телевизоры, установленные в коридорах отделений. В Центр не ходит доступный общественный транспорт, хотя в нем содержатся 407 пациентов.

Достойные условия труда и социальные гарантии сотрудников психиатрических организаций, в том числе заработная плата, нуждаются в постоянном улучшении.

В ходе визита мониторинга дирекция и персонал центра должным образом сотрудничали с представителями защитника прав человека, при осуществлении ими своих полномочий препятствий работе не возникло. Зафиксированные проблемы в установленном порядке будут обобщены и вместе с предложениями, направленными на их решение, будут представлены компетентным органам.