АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 августа посетил N-ую воинскую часть МО РА.
Как передает пресс-служба правительства, Никол Пашинян обошел воинскую часть, ознакомился с оперативной ситуацией и социально-бытовыми условиями военнослужащих. Он также обошел столовую, поприветствовал завтракающих военнослужащих, ознакомился с меню, которое соответствует внедренному новому порядку кормления военнослужащих.
Премьер-министр поощрил группу военнослужащих подарками, отличившихся самоотверженным служением, и пожелал им мирной службы.