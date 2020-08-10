Понедельник, 10 Августа 2020 12:04

АрмИнфо. По данным на 11:00 10 августа, в Армении выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 96 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 40433 случаев коронавируса, выздоровели 32616 человек, скончались 796. За последние сутки болезнь унесла жизни 5 человек в возрасте от 67-и и 85-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получают 6793 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 176354 тестов на коронавирус (из них 340 - за последние сутки).