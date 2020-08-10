Понедельник, 10 Августа 2020 12:00

АрмИнфо. Турция сегодня достаточно активно подготавливается к шагам Армении по пересмотру ряда международных договоров. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-замглавы МИД Армении, Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Навасардян.

"Речь идет как о Севрском договоре, срок действия которого заканчивается уже в этом году. Так и о российско-турецком - Московском договоре, а также Лозаннском договоре. Я склонен рассматривать региональную политику Турции, в частности, периодические, совместные с Азербайджаном военные учения у границ Армении, включая учения на территории азербайджанского эксклава Нахиджеван, именно в данном контексте", - заметил он.

По оценкам дипломата, подобными шагами Анкара сегодня пытается еще больше закрепиться в Нахиджеване, в том числе с целью превратить данную территорию в плацдарм на случай необходимости военного удара по Армении. Согласно Навасардяну, в Анкаре прекрасно понимают, что пересмотр вышеупомянутых договоров является для армянской дипломатии вопросом номер один. И подобными угрожающими действиями и заявлениями пытаются предотвратить возможность реализации данного сценария.

В этом свете, Еревану, по оценкам дипломата, необходимо немедленно заняться пересмотром собственных оборонных возможностей, в первую очередь посредством их диверсификации. Причем, не только в политической, но и экономической сфере.

В данном контексте, немаловажный интерес, на его взгляд, представляет уже начавшаяся между Китаем и Ираном большая политическая игра. "Речь идет о намечающимся подписании между Пекином и Тегераном большого договора сроком на 25 лет. Помимо всего прочего, этого договор стоимость в 600 млрд. долларов предусматривает создание Большого шелкового пути. И Армении необходимо сделать все, чтобы стать частью данного проекта. Как в экономических целях, так и с целью повысить собственную обороноспособность и, соответственно, степень безопасности", - подытожил дипломат.