Понедельник, 10 Августа 2020 11:49

АрмИнфо. МВД Грузии сообщили о стабилизации ситуации в Ахалкалаки после убийства, ставшего причиной беспорядков в регионе.

Так, согласно замминистра внутренних дел Грузии Владимира Борцвадзе, обстановка в Ахалкалаки стабильная и на месте мобилизованы максимальные силы полиции, которые осуществляют соответствующие превентивные мероприятия для сохранения общественного порядка и безопасности.

"В связи с произошедшим 8 августа в Ахалкалаки убийством по обвинению в умышленном убийстве и противоправном приобретении-хранении огнестрельного оружия задержано 1 лицо. В результате проведенных по горячему следу оперативно-розыскных и следственных действий установлено, что лицо 1983 года рождения на почве взаимной размолвки умышленно убило огнестрельным оружием лицо 1993 года рождения. Противостояние после убийства переросло в групповое насилие, в результате за этим последовало повреждение частной собственности. Следствие поэтому же делу ведется по факту организации группового насилия и участия в нем, проводятся соответствующие следственные действия. Также проводятся оперативные мероприятия для выявления лиц, участвовавших в групповом насилии", - сообщил Борцвадзе СМИ в Ахалкалаки.

При этом он добавил, что следствие ведется в интенсивном режиме. По его словам, по существующей на данном этапе информации, в результате противостояния пострадали несколько лиц и следственные действия продолжаются и в этом направлении.

Отметим, что беспорядки в Ахалкалаки начались вечером 8 августа. Им предшествовала перестрелка и убийство 27-летнего жителя села Куликам. Родственники и односельчане погибшего решили отомстить нападавшим. Они подожгли гостиницу и четыре дома в центре города, повреждены были несколько автомобилей. В сети уже появилось видео с моментом убийства.

Заметим, что Ахалкалаки центр Ахалкалакского муниципалитета края Самцхе-Джавахети. Расположен в регионе Самцхе-Джавахетия на юге страны, в 30 км от границы с Турцией. Около 95 % населения составляют армяне.