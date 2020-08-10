Понедельник, 10 Августа 2020 11:44

АрмИнфо. Два борта с гумпомощью из Армении и Арцаха доставлены в Бейрут.

Так, 9 августа спецрейс с гуманитарной помощью из Арцаха был направлен из Еревана в Бейрут. На коробках с гумпомощью была оставлена запись: "От народа Арцаха Ливану".

Еще один борт с гумпомощью из Еревана отправился в Бейрут вечером 8 августа Армения отправила этим рейсам дружественному Ливану медицинские препараты и предметы медицинского назначения.

Еще один специальный рейс из Армении в Ливан намечен на 11 августа.

Отметим, что 7 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что первым бортом дружественному Ливану будет направлено 12 тонн гумпомощи.

"На следующей неделе состоятся еще два рейса с гуманитарной помощью. В Бейрут также отправится армянская делегация, состоящая из представителей правительства РА, Национального собрания и Всеармянского фонда "Айастан"", - отметил Пашинян.

Пашинян на заседании исполнительного органа также сообщил, что Армения уже заявила о своей готовности оказать необходимую помощь для преодоления последствий трагедии в Ливане и окажет содействие правительству Ливана и армянской общине.

По его словам, правительство РА посредством МИД страны и офиса Верховного комиссара по делам диаспоры находится в постоянном контакте с правительством Ливана и местной армянской общиной. В настоящее время, продолжил Никол Пашинян, определяется объем этой помощи, которая станет целевой. В то же время, отметил премьер-министр, все те благотворители, которые пожелают принять участие в восстановлении Бейрута, могут перечислять средства на специальный счет в Центральном Банке РА, открытым Всеармянским фондом "Айастан". "Армения находится рядом с нашими братьями и сестрами в Бейруте, и приложит все усилия для оказания помощи и выхода Ливана из этой тяжелой ситуации ", - подчеркнул глава армянского правительства.