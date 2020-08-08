Суббота, 8 Августа 2020 14:14

АрмИнфо. Министерство обороны Арцаха объявляет прием резервистов в возрасте до 40 лет для службы в Армии обороны республики на контрактной основе. Сообщение об этом было опубликовано на странице АО в Facebook, которое сопровождено видеороликом.

"На службу приглашаются артиллеристы, саперы, стрелки, гранатометчики, пулеметчики, снайперы. Кроме того, приглашаются также водители, экскаваторщики, бульдозеристы, автоэлектрики, газо- и электросварщики", - говорится в объявлении.

В ходе службы контрактники будут пользоваться положенными социальными льготами как для себя, так и для членов семей.