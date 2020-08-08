Суббота, 8 Августа 2020 14:11

АрмИнфо. Уволенному директору инфекционной клинической больницы "Норк" Мгеру Давидянцу была предложена новая должность, но он отказался. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

Согласно ее записи, Мгеру Давидянцу была предложена должность заместителя директора во вновь формируемом медицинском центре, от которой он в конечном итоге отказался. По ее словам, еще с начала года начался процесс объединения двух центров - Национального центра по профилактике СПИДа и Инфекционной клинической больницы "Норк". Во вновь формируемом медицинском центре Мгеру Давидянцу предложили должность заместителя по общей линии, тот сначала данное предложение принял, но потом отказался.

Согласно приказу министра, директора двух медицинских центров - Национального центра по профилактике СПИДа и Инфекционной клинической больницы "Норк" - уже освобождены от занимаемых должностей, в связи с процессом формирования нового центра. После объединения упомянутых центров министр назначит исполняющего обязанности директора.

Министерство и министр высоко ценят вклад Мгера Давидянца в работу по борьбе с эпидемией и сожалеют о его решении.