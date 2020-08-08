АрмИнфо. За истекшие сутки в Армении подтверждено 200 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 387 человек. Об этом сообщает Армянский единый информационный центр.
Согласно источнику, в указанный период отмечено 8 случаев смертей - пять женщин и трое мужчин в возрасте от 51 года до 90 лет. Кроме 51-летней женщины у всех остальных были сопутствующие хронические заболевания. Всего с начала пандемии подтверждено 40185 случаев заболеваемости коронавирусом, фактическое лечение получают 6777 человек, выздоровели 32395 граждан, отмечено 785 смертей.