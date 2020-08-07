Пятница, 7 Августа 2020 20:23

АрмИнфо. Сотрудники Управления по борьбе с коррупционными и экономическими преступлениями Главного управления уголовной Полиции РА раскрыли очередное преступление коррупционного характера.

Как сообщает пресс-служба Полиции, было установлено, что бывший глава общины Норашен Араратской области, используя должностное положение и предварительно придя к соглашению с руководителями организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в разные месяцы 2017 года организовал процесс госзакупки подрядных работ по ремонту здания администрации Норашена. Экс-глава общины заключил формальные договоры на сумму свыше 4.3в злоупотреблении должностными млн. драмов и около

1.9 млн. драмов с двумя компаниями, однако предусмотренные работы были проведены по более доступной стоимости другими лицами и в не полном объеме. Между тем, при содействии директоров вышеуказанных компаний бывший глава общины составил и двусторонне утвердил ложные исполнительные акты и протоколы сдачи-приема, на основании чего указанным крмпаниям из бюджета муниципалитета было передано и присвоено, согласно имеющимся данным следствия, около 4.3 млн драмов.

По факту предполагаемого преступления возбуждено уголовное дело. Предпринимаются меры для выяснения обстоятельств. Следствие продолжается.