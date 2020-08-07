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 Пятница, 7 Августа 2020 20:14

Банк ВТБ (Армения) улучшил условия потребительских кредитов

Банк ВТБ (Армения) улучшил условия потребительских кредитов

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) улучшил условия кредитования по некоторым видам потребительских кредитов.

Банк на протяжении последних лет является лидером на рынке по объему портфеля потребительского кредитования физических лиц и намерен сохранять свои ключевые позиции, предлагая широкую линейку продуктов для всех клиентских сегментов.

С целью максимального удовлетворения потребностей клиентов, особенно в период объявленного в стране чрезвычайного положения, Банк снизил не только процентную ставку по потребительским кредитам без имущественного обеспечения на 1%, но также и комиссию за выдачу кредита и ежемесячное обслуживание.

В результате, потребительский кредит в Банке ВТБ (Армения) можно оформить по ставке от 12% до 18,6% годовых (эффективная ставка 14,5% - 24%) сроком погашения от 6 месяцев до 5 лет на сумму от 100 тыс. до 12-и кратного размера зарплаты.

Улучшены также условия выдач кредитов под залог золота. В частности, снижена комиссия за ежемесячное обслуживание кредита. Таким образом, клиенты могут воcпользоваться кредитами под залог золота до 150% от оцененной стоимости залога по процентным ставкам от 1% до 13.5% годовых (эффективная ставка 16.5% – 24%) сроком погашения от 80 дней до 5-ти лет.

В дополнение к указанным условиям потребительских кредитов действуют также иные комиссии.

Более подробную информацию по условиям и тарифам потребительских кредитов можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits#sparhoghakan-varker# или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.

Банк контролируется ЦБ РА.

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