Пятница, 7 Августа 2020 20:14

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) улучшил условия кредитования по некоторым видам потребительских кредитов.

Банк на протяжении последних лет является лидером на рынке по объему портфеля потребительского кредитования физических лиц и намерен сохранять свои ключевые позиции, предлагая широкую линейку продуктов для всех клиентских сегментов.

С целью максимального удовлетворения потребностей клиентов, особенно в период объявленного в стране чрезвычайного положения, Банк снизил не только процентную ставку по потребительским кредитам без имущественного обеспечения на 1%, но также и комиссию за выдачу кредита и ежемесячное обслуживание.

В результате, потребительский кредит в Банке ВТБ (Армения) можно оформить по ставке от 12% до 18,6% годовых (эффективная ставка 14,5% - 24%) сроком погашения от 6 месяцев до 5 лет на сумму от 100 тыс. до 12-и кратного размера зарплаты.

Улучшены также условия выдач кредитов под залог золота. В частности, снижена комиссия за ежемесячное обслуживание кредита. Таким образом, клиенты могут воcпользоваться кредитами под залог золота до 150% от оцененной стоимости залога по процентным ставкам от 1% до 13.5% годовых (эффективная ставка 16.5% – 24%) сроком погашения от 80 дней до 5-ти лет.

В дополнение к указанным условиям потребительских кредитов действуют также иные комиссии.

Более подробную информацию по условиям и тарифам потребительских кредитов можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits#sparhoghakan-varker# или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.

Банк контролируется ЦБ РА.