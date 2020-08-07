Пятница, 7 Августа 2020 19:06

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян в коротком видеоролике под заголовком "Давайте говорить честно: Серж Саргсян об апрельской войне" часть пятая, рассказал о дипломатических достижениях Апрельской войны.

<Я рад, что нам удалось сделать так, что эта война не принесла никакой пользы Азербайджану>, - отметил Саргсян. Он напомнил, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление, что его за закрытыми дверями заставляют признать независимость Нагорного Карабаха. <Это заявление напрямую свидетельствует о наших дипломатических успехах>, - заявил экс-глава государства, добавив, что на данный факт указывают также заявления, сделанные впоследствии в Вене и Санкт-Петербурге. Сагрсян указал также на то, что после военных действий МГ ОБСЕ распространила заявление касательно того, что трехстороннее соглашение о перемирии 1994 года остается в силе, а страны-сопредседатели МГ ОБСЕ на высоком уровне озвучили необходимость создания международных механизмов по расследованию инцидентов. <Это крайне важное достижение>, - добавил он.

Между тем Саргсян заявил, что после событий весны 2018 года революционные власти проигнорировали и не смогли использовать дипломатические достижения Апрельской войны, что вызывает вопросы.

Отметим, что в ночь на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Азербайджана совершили широкомасштабную военную агрессию в отношении Арцаха. Война сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня от мая 1994 года. Во время боевых действий со 2 по 5 апреля отлично проявили себя все армянские воинские части, включая артиллеристов, танкистов и противотанковые подразделения. В ходе интенсивных боев отряды Армии обороны Арцаха уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атаковавших позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ- 21 ("Град"), 4 БМП и 1 инженерную установку.

Во время боевых действий на линии соприкосновения армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько - скончались позднее в госпиталях.

Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене в том же году, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем, аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.