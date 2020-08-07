Пятница, 7 Августа 2020 19:00

АрмИнфо.Казахстан преодолел сложившуюся в июле месяце критическую ситуацию, вызванную вспышкой Covid-19. В разгаре июля стационары были переполнены, телефоны скорой помощи разрывались от звонков граждан, царил всеобщий ажиотаж от переполненных стационаров. Однако скоординированные действия позволили преодолеть эпидемиологический кризис и взять под контроль здравоохранение. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 92 662 случаев заражением коронавирусной инфекцией, где порядка 69% заболевших выздоровели. Загруженность стационаров упала до 36%, а прирост заболеваемости не превышает 1,2% в сутки.

С 1 августа в Казахстане появилась объединенная статистика зараженных Covid-19, в которую также по рекомендации Всемирной организации здравоохранения отныне будут включать пневмонию вызванную новой инфекцией. На объединение статистик потребовалось около двух недель, так как Минздрав разрабатывал новые алгоритмы кодировки, регулировал информационную систему, и самое важное, обучал медицинских сотрудников выявлять симптомы коронавирусной пневмонии. Столь трудоемкий процесс обусловлен невероятной сложностью определения заболевания. Зачастую, анализы ПЦР-тестов больных коронавирусной пневмонией дают отрицательные результаты, вследствие чего дальнейшая постановка диагноза становится куда более затруднительной. В частности, благодаря новой системе учета исчезли любые кривотолки и безосновательные заявления, которые могли бы служить поводом для дезинформации населения. Ведомство нацелено на всестороннее освещение Covid-19 в целях предоставления своевременной и качественной помощи населению и во избежание распространения нетрадиционных методов самолечения.

Борьба на опережение – так можно охарактеризовать сложившуюся ситуацию в стране. Министерство здравоохранения в тесном сотрудничестве с рядом других ведомств ведут кропотливую работу по обеспечению эпидемиологической стабильности. Принимая во внимание ежегодный рост заболеваний ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период, Министерство здравоохранения Казахстана усиленно готовится к подобному сценарию. В связи с этим запланирована плановая вакцинация от гриппа. Буквально все ресурсы страны брошены на подготовку к осеннему периоду. Оснащены всем необходимым и приведены в полную готовность к принятию пациентов доступные коечные места и те, что находятся в резерве. Пополняются запасы для проведения ПЦР-тестирования. Закупаются медикаменты для накопления в розничной сети и на складах. Большое внимание отдается обеспечению медицинских организаций запасами средств индивидуальной защиты во всех уголках страны. Министерство здравоохранения также пересмотрело ряд механизмов для предоставления качественной и своевременной медицинской помощи нуждающимся гражданам. В целях оказания всесторонней врачебной помощи населению, для пациентов с коронавирусноподобной пневмонией в процессе подготовки находятся схемы лечения Covid-19 для последующей передачи поликлиникам. Вместе с тем расширен список препаратов до 5 наименований, которые рекомендуется задействовать в практике для раннего лечения таких видов пневмонии и коронавируса. Абсолютно все регионы в усиленном режиме проводят закуп аппаратов ИВЛ и кислородных концентратов.

В целях стабилизации и подготовки к возможной следующей волне Covid-19, Министерство здравоохранения увеличило коечный фонд с 30,4 тыс. до 49,7. тыс. В целях оказания своевременной медицинской помощи на дому на амбулаторном уровне были созданы мобильные бригады в ПМСП в числе 2962 единиц. Планируется довести количество мобильных бригад до 3500 тысяч. В то же время, для своевременной оказании консультации и принятия вызовов в поликлиниках число Call-центров повысилось на 16%.

Согласно последним данным в инфекционных и провизорных стационарах в наличии имеются около 1958 аппаратов ИВЛ. Планируется дополнительно закупить около 4183 единиц техники, а также подключить порядка 21 тысяч коек к кислороду и 6237 точек к кислородным концентратам. В данный момент лаборатории способны производить 32 тыс. ПЦР-тестирования в сутки; а в дальнейшем к началу сентября исследовательские мощности будут доведены до 64 тыс. в сутки.

На контроле также находиться закуп лекарственных средств, достаточный для того, чтобы оказывать эффективную медицинскую помощь как в клиниках, так и на дому. Правительство поручило ТОО «СК-Фармация» произвести закуп лекарственных препаратов в размере двухмесячного запаса. При этом принимается во внимание необходимость снабдить лекарствами в целях реализации в розничной сети населению для лечению на дому.

В целях оказания медицинской помощи в положенный срок в регионах, Минздрав также позаботился о необходимом уровне оказания медицинской помощи. Для оказания амбулаторной помощи на селе созданы и функционируют 1493 мобильных бригад, что условно покрывает 94% потребности. Для оказания медицинской помощи задействованы 641 кареты скорой помощи. Согласно поручению правительства, акиматы и министерства здравоохранения и индустрии обязаны обеспечить регионы необходимым количеством аппаратов ИВЛ до конца августа.

Ряд министерств также получили важные поручения в рамках оснащения регионов эффективной медицинской помощью. Министерствам индустрии, здравоохранения и финансов следует неотложным образом решить вопрос оснащения регионов передвижными диагностическими комплексами, передать районным больницам цифровые рентген-аппараты отечественного производства. Акиматы и Министерство здравоохранения как и ранее ответственны за своевременную доставку кислородных концентраторов и медицинских газов во все уголки страны.

Инициативы предпринятые Правительством также включают в себя ряд важных мер, нацеленных на оперативное реагирование в регионах. К примеру, Министерству здравоохранения и акиматам было поручено организовать работу ПЦР-тестирования в регионах на базе ветеринарных лабораторий и соответственно укомплектовать новоявленные точки необходимым для работы персоналом. Акиматы, в свою очередь, были обязаны ответственными за организацию эффективной логистики поставки анализов в новые лаборатории в регионах.

На сегодняшний день ситуация стабилизировалась в ряде регионов. Наилучшие показатели по эпидемиологической ситуации выявлены в Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Костанайской, Акмолинской и Мангистауской областях. Не менее обнадеживающая ситуация складывается и в столице Казахстана – показатели Нур-Султана по количеству выздоровевших варьируется около 73%. В 10 раз снизилось количество обращений в скорую помощь относительно Covid-19 в столице. Если ранее в сутки поступало порядка 500 вызовов из-за КВИ, то на сегодняшний день цифра составляет около 50 звонков. Основной задачей здравоохранения на данный момент является удержание текущих позиций, так как благодаря установлению карантина пик инфекционной заражаемости миновал. Более того, текущий карантин в корне отличается от того, что был весной. Принимая во внимание опыт других стран, правительство страны во время карантина ввело ряд послаблений для населения в виде разрешения гулять небольшими группами, проводить тренировки на улице и посещать точки общественного питания на свежем воздухе.

Неоднократно правительством отмечалась необходимость не только продолжать интенсивную работу по лечению заболевших граждан, но и проводить разъяснительную кампанию среди граждан нацеленную на соблюдение санитарных норм и установленных требований карантина.

Согласно предостережениям Премьер-Министра РК Аскара Мамина, тревожная ситуация в мире сохраняется и в порядка 126 странах мира зафиксирован всплеск заражений Covid-19. В соответствии с текущей мировой эпидемиологической картой и принимая во внимание приближающийся осенне-зимний период, Казахстан предпринимает всевозможные меры подготовки к потенциальной новой волне заболеваний и готовит комплекс превентивных мер. Несмотря на то, что министерство здравоохранения разработало План поэтапного снятия карантинных мер, правительство также отмечает, что в случае признаков ухудшения эпидемиологической ситуации, могут быть приняты дополнительные ограничительные меры.

Вместе с вышеупомянутыми мерами, Минздрав также активно работает над производством казахстанской вакцины против Covid-19. Весь мир стремится разработать вакцину и казахстанские научные сотрудники также не отстают от своих международных коллег. На данном этапе казахстанская вакцина успешно прошла доклинические испытания на мышах, свинках и макаках. Более того, ряд сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности вызвались испытать вакцину на себе. На сегодняшний день у пятерых добровольцев вколовших себе вакцину отсутствуют какие-либо тревожные симптомы в виде аллергии, температуры или общего ухудшения самочувствия. Доклинические испытания подходят к концу 20 августа, после которого полученные данные будут переданы Минздраву.

Министерство здравоохранения отобрало 44 добровольца, ранее не зараженных Covid-19 и потому не имеющих в организме антител. В сентябре, с разрешения Минздрава будет запущена первая стадия клинических испытаний на людях. Вторая стадия испытания включает в себя испытание вакцин на большем количестве людей. Порядка двухсот человек вызвались добровольцами для повторного испытания вакцины в период с октября по декабрь текущего года. Данные исследования планируется проводить в стенах алматинских клиник. Следующим шагом на пути к вакцинации граждан против угрозы Covid-19 станет запуск завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИПБ в Жамбылской области. Благодаря этому заводу на отечественном рынке будут появляться до 60 млн. доз вакцин ежегодно.

Вместе с тем, Казахстан не полагается целиком на создание собственной вакцины. Согласно заседанию Межведомственной комиссии, Министерства здравоохранения и иностранных дел вовлечены в активную работу по заключению предварительных контрактов на приобретение вакцины от Covid-19. В данный момент ведомства проводят определение групп людей подлежащих вакцинации, производят финансовые расчеты по затратам и просчитывают возможность участия Казахстана в программе «COVAX Facility». Участие в данной программе предоставляет возможность получить доступ к ряду вакцин-кандидатов от Covid-19.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабилизировалась. Острый период миновал и теперь руководство Казахстана нацелено на сохранение завоеванных позиций и дальнейшее укрепление системы здравоохранения.