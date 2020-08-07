Пятница, 7 Августа 2020 17:55

АрмИнфо. Начальник Генштаба ВС МО Армении Оник Гаспарян наблюдал за тренировками десантно-штурмовых подразделений.

Как сообщила на своей странице в Фесбук пресс-секретарь МО РА Шушан Степанян, в одной из воинских частей ВС РА, дислоцированной на юго-восточных рубежах Республики прошли тактические учения с привлечением воздушно-десантных войск, военной авиации, артиллерийских, стрелковых и мотострелковых частей.

По сценарию противник захватил армянскую базу и занял благоприятные условия для продвижения вперед. Армянские войска с нескольких направлений перешли в быструю контратаку, оказывая давлений на противника и раньше запланированного времени освободили условно занятую позицию.

Начальник Генштаба Вооруженных сил высоко оценил подготовку личного состава и их боеготовность, при этом дав соответствующие поручения командирам частей.