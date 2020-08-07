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 Пятница, 7 Августа 2020 17:54

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 10 августа

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 10 августа

АрмИнфо.  ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилой дом 79 на улице Арташисяна, жилой дом 29 на улице Ширака, жилые дома 1/10, 2/10 в квартале "Аэрация", жилые дома 4/2,

6, 8, 10, 10а, 12 на улице Манташяна, собственные дома на 1-ом

переулке Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

жилой дом 5 на улице 9 Мая, собственные дома на улице Орбели и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 19/1 на

улице Вагаршяна, жилые дома 12, 18 на улице Дро, жилой дом 7 на улице Гр.Кочара, жилой дом 10 на улице Амбардзумяна, жилой дом 2 на улице Сундукяна, жилой дом 28 на улице Сундукяна, жилой дом 24/2 на пр. Комитаса, собственные дома на улице Севкареци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), таможня "Араратян" и ООО "Айастоц", жилые дома 64, 72 на улице Арами, жилой дом 16 на улице Гераци, жилые дома 90, 92 на улице Арами, жилой дом 23 на улице Ер.Кочара, жилые дома 19, 21 на улице Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 11/1 на улице Церенца, жилой дом 19 в квартале "Норашен", жилой дом 28 во 2-ом квартале Давташена; жилой дом 17 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 49 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 33- 81 на улице Ростоми, собственные дома 36-59 на улице Христофори; собственные дома 7-49, 75-190 на улице Христофори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8/1 на улице Галшояна в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 19 на улице Караханяна в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 3, 34 на улице Минск в 8-ом Норкском массиве; жилой дом 70 в квартале "Брюсов" в Аване; жилой дом 2/10 на улице Бабаджаняна, 7(1/4) на улице Ашхабада, 15(1/16) на переулке Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван- Ариндже;

в Котайкской области:

11?00-16?00 община Зовуни полностью;

в Гегаркуникской области:

11:00-16:00 села Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатаг, станции сотовых операторов "Виваселл-МТС", 'ВЕОН-Армения", "Юком", гостиница "Туфенкян" и "Даранак".

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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