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 Пятница, 7 Августа 2020 17:42
Марианна Мкртчян

Саргсян: По внешним разведданным армянские ВС нанесли противнику в 4 -5 раз больше потерь во время "апрельской войны"

Саргсян: По внешним разведданным армянские ВС нанесли противнику в 4 -5 раз больше потерь во время "апрельской войны"

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян в коротком видеоролике под заголовком "Давайте говорить честно: Серж Саргсян об апрельской войне" часть четыре рассказал, почему на его взгляд армянская сторона понесла столько много потерь в живой силе во время азербайджанской агрессии в апреле 2016 года.

"Я искренне сожалею о том, что невозможно было спасти жизни всех военнослужащих.  Мои мысли и переживания с каждой семьей. Недальновидно думать, что во время боевых действий у нас не будет потерь. Но, мы все убедились насколько героически сражались наши солдаты и командиры, 75 из них остались вечно молодыми, своими телами прикрыв Арцах и Армению", - сказал Саргсян.

На просьбу дать оценку действиям армянской армии, третий президент РА отметил, что согласно внешним разведданным, армянские ВС нанесли противнику в 4 - 5 раз больше потерь среди военнослужащих, офицеров, в том числе и старших офицеров и вооружения.

"Даже наши оппоненты в последнее время начали писать о том, что азербайджанцы по их данным потеряли более 1000 военнослужащих", - сказал он.

На уточнение, какие у него ощущения после апрельской воны, Саргсян констатировал, что после подобного рода большой войны и победы, они были грустны и в скорби. "Но, вместе с тем, мы гордились нашими солдатами, офицерами, генералами. Всеми теми, кто участвовал в этот героической битве", - подытожил Саргсян.

Отметим, что в ночь на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Азербайджана совершили широкомасштабную военную агрессию в отношении Арцаха. Война сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня от мая 1994 года. Во время боевых действий со 2 по 5 апреля отлично проявили себя все армянские воинские части, включая артиллеристов, танкистов и противотанковые подразделения. В ходе интенсивных боев отряды Армии обороны Арцаха уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атаковавших позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ- 21 ("Град"), 4 БМП и 1 инженерную установку.

Во время боевых действий на линии соприкосновения армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько - скончались позднее в госпиталях.

Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене в том же году, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем, аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.

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