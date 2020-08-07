Отметим, что владелец "5-го канала" Армен Тавадян подозревается в попытке подкупа свидетеля с целью изменения показаний по делу о событиях 1 марта 2008 года. Ранее со стороны Полиция была опубликована видеозапись, согласно которой, как сообщалось, один из сторонников экс- президента Армении Роберта Кочаряна предлагал свидетелю по "делу 1 марта" изменить показания в обмен на деньги и хорошую должность. Тавадяну таже выдвинуто обвинение в связи с потасовкой с участием гражданского активиста Вартгеза Гаспари 13 мая 2019 года.

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