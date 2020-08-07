Пятница, 7 Августа 2020 16:45

АрмИнфо. Всего за один день Всеармянскому фонду "Айастан" удалось собрать $40 тыс, которые будут направлены на оказание помощи пострадавшим от взрыва жителям Бейрута. Об этом 7 августа в ходе обсуждений по вопросу о том, как поддержать армянскую общину Ливана, заявил исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.

По его словам, фондом открыт специальный счет в Центральном Банке, на котором аккумулируются средства благотворителей. По положению на

сегодняшний день на призыв оказать помощь Ливану откликнулись 200 физических и юридических лиц.

В свою очередь, Верховный комиссар по вопросам Диаспоры Заре Синанян отметил, что ближайшим рейсом делегация Армении отправится в

Бейрут, чтобы на месте изучить ситуацию. <Мы не хотим, чтобы сложилось впечатление, будто мы едем помочь только армянской общине

в Ливане, я считаю, такой посыл и правительство Ливана и ливанцы смогут воспринять неправильно. Мы едем помочь Ливану от имени всего армянского народа>,- отметил Заре Синанян. Он добавил, что армянская делегация намерена на месте ознакомиться с масштабами разрушений и возможностями реконструкции некоторых из них.

Ранее сегодня премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Фейсбук сообщил, что первый борт с гуманитарной помощью для Ливана

вылетит в Бейрут вечером 8 августа. При этом он отметил, что этим бортом дружественному Ливану будет направлено 12 тонн гуманитарной помощи. "На следующей неделе состоятся еще два рейса с гуманитарной помощью. В Бейрут также отправится армянская делегация, состоящая из представителей правительства РА, Национального собрания и Всеармянского фонда "Айастан"", - отметил Пашинян. Накануне, Пашинян на заседании исполнительного органа сообщил, что Армения уже заявила о своей готовности оказать необходимую помощь для преодоления последствий трагедии в Ливане и окажет содействие правительству Ливана и армянской общине. По его словам, правительство РА посредством МИД страны и офиса Верховного комиссара по делам диаспоры находится в постоянном контакте с правительством Ливана и местной армянской общиной. В настоящее время, продолжил Никол Пашинян, определяется объем этой помощи, которая станет целевой. В то же время, отметил премьер-министр, все те благотворители, которые пожелают принять участие в восстановлении Бейрута, могут перечислять средства на специальный счет в Центральном Банке РА, открытым Всеармянским фондом "Айастан". "Армения находится рядом с нашими братьями и сестрами в Бейруте, и приложит все усилия для оказания помощи и выхода Ливана из этой тяжелой ситуации ", - подчеркнул глава армянского правительства.