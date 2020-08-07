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 Пятница, 7 Августа 2020 16:32
Марианна Мкртчян

Серж Саргсян рассказал почему не отдал команду ВС РА вернуть потерянные в ходе азербайджанской агрессии территории

Серж Саргсян рассказал почему не отдал команду ВС РА вернуть потерянные в ходе азербайджанской агрессии территории

АрмИнфо.  Третий президент Армении Серж Саргсян в коротком видеоролике под заголовком "Давайте говорить честно: Серж Саргсян об апрельской войне" часть три коснулся обвинений по части потери территорий в 800 га.

На уточнение, действительно ли эта была победа с учетом территориальных потерь, Саргсян подчеркнул, что это была без сомнений победа.

"Это была победа над противником, преобладающим по численности, внезапно напавшим и использовавшим практически все виды вооружения, имеющиеся у него в арсенале. Мы защитили все наши города и села, успешно отбив их широкомасштабную агрессию. Их целью не был захват нескольких сотен гектаров земли. Но, давайте поговорим о 800 га. Выясняется, что при более точных  измерениях эти потери составили не 800, а 400 га.  После войны сказанное мной подразумевало то, что они смогли из 800 000 га пояса безопасности взять всего лишь 800 га. То, есть 0,1 %", - сказал Саргсян.

На уточнение почему ВС РА не была дана команда вернуть эти зоны безопасности, третий президент РА сказал, что во время войны он не настоял на том, чтобы армянские ВС взяли такое же количество территорий обратно, поскольку приоритетом были жизни армянских военнослужащих. "И в своем решении я был непоколебим", - резюмировал Саргсян.

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