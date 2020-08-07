Пятница, 7 Августа 2020 16:14

АрмИнфо. Утром 7 августа в 11:13 в Национальный центр по управлению кризисными ситуациями поступил сигнал о том, что некий гражданин был убит электрическим током на электрическом столбе в селе Воскетап.

Как передает пресс-служба МЧС, на место происшествия выехала пожарная группа пожарно- спасательного отряда Араратского регионального спасательного управления МЧС. Выяснилось, что Гамлета Г. (1975 г.р.) ударило током на столбе возле электроподстанции на шоссе Ерчаняна в селе Воскетап. Спасатели спустили тело гражданина со столба.