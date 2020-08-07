Пятница, 7 Августа 2020 16:11

АрмИнфо. 7 августа председатель Национального Собрания РА Арарат Мирзоян встретился с представителями Союза предпринимателей Армении.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, приветствуя гостей, спикер отметил, что необходимо сделать такие встречи регулярными с учетом как законодательных изменений, касающихся экономики, так и совместных действий по преодолению последствий эпидемии. Арарат Мирзоян отметил, что ожидает честного и открытого разговора с бизнесменами о зарегистрированных достижениях, а также о существующих проблемах. Председатель НС подчеркнул, что наиболее важным результатом для развития экономики после революции, который следует зафиксировать, является установление подлинно свободных рыночных отношений.

Выразив благодарность за принятие предложения о встрече, председатель Союза предпринимателей Арсен Казарян, в свою очередь, заявил, что за последние два года создано свободное конкурентное поле и в стране существует высокая степень законности, что также позволило снизить ущерб от эпидемии. Глава Союза также отметил, что пандемия позволила выявить недостатки в сферах бизнеса и государственного управления.

Между сторонами состоялся заинтересованный разговор, достигнута договоренность о вовлечении экспертного потенциала бизнес-сообщества

в законотворческую работу Национального Собрания.