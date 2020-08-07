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 Пятница, 7 Августа 2020 16:01
Марианна Мкртчян

Серж Саргсян о деятельности апрельской комиссии: Правда и здравомыслие должны быть превыше всего

Серж Саргсян о деятельности апрельской комиссии: Правда и здравомыслие должны быть превыше всего

АрмИнфо.  Третий президент Армении Серж Саргсян в коротком видеоролике под заголовком "Давайте говорить честно: Серж Саргсян об апрельской войне" часть два поделился мнением относительно того, удалось ли апрельской комиссии парламента РА выяснить правду о событиях 2016 года.

Так, отвечая на этот вопрос и о том, какова правда о событиях тех дней, Саргсян, в частности, сказал: "Правда в следующем: в апреле 2016 года наш агрессивный сосед напал на нас и понес поражение. После 1994 года это были самые широкомасштабные военные действия, в ходе которых противник применил практически все виды вооружения, имеющиеся у него в арсенале. Но, наша армия очень оперативно перешла в оборону и нанесла такой удар, что противник отступил. Они понесли серьезные потери и их планы провалились. И в подобных ситуациях армия достойна только хвалы, а не обвинений или даже  осуждения".

На уточнение, почему он решил пойти на заседание комиссии, и не имеет ли деятельность этой структуры политический подтекст, Саргсян отметил, что его пригласили в апрельскую комиссию и не мог не пойти, поскольку ему нечего скрывать.

"Даже если мое беспокойство по части членов комиссии было уместным, я был обязан пойти и сказать всю правду, которая должна была быть запротоколирована.  Окончательные выводы сделаем тогда, когда комиссия отправит свой доклад в Национальное собрание. Правда и здравомыслие должны быть превыше всего", - подытожил третий президент РА.

Отметим, что в ночь на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Азербайджана совершили широкомасштабную военную агрессию в отношении Арцаха. Война сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня от мая 1994 года. Во время боевых действий со 2 по 5 апреля отлично проявили себя все армянские воинские части, включая артиллеристов, танкистов и противотанковые подразделения. В ходе интенсивных боев отряды Армии обороны Арцаха уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атаковавших позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ- 21 ("Град"), 4 БМП и 1 инженерную установку.

Во время боевых действий на линии соприкосновения армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько - скончались позднее в госпиталях.

Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене в том же году, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем, аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.

После бархатной революции в армянском парламенте была создана комиссия по расследованию обстоятельств апрельской войны 2016 года.

В июне текущего года комиссия завершила свою деятельность, и намерена обобщив весь материал в сентябре представить доклад о проделанной работе. 

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