Пятница, 7 Августа 2020 15:26

АрмИнфо. Исполнительный директор компании Lydian Armenia Айк Алоян направил официальное письмо главе общины Джермук Вардану Ованнисяну в связи с ситуацией вокруг демонтажа вагонов-домиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В своем письме Алоян в частности продолжает настаивать на том, что свои вагоны-домики близ Амулсара активисты установили незаконно, однако глава общины в течение двух лет не предпринимал никаких мер. По мнению Алояна, исчерпывающий ответ на вопрос, почему это иимело место, возможно, даст компетентный орган предварительного следствия. <Компания продолжает стоять на позиции, что не нарушала каких-либо прав; компания пользуется правом беспрепятственного использования имущества, находящегося в ее законном владении, предусмотренного Конституцией РА и Гражданским кодексом РА>, - говорится в письме.

Добавим, что сегодня стартовал процесс по демонтажу вагонов-домиков компании Lydian Armenia, которая стоит за проектом Амулсарского месторождения. Мэр Джермука Вардан Ованнисян переподтвердил озвученное накануне заявление о том, что компания не имела разрешение на строительные работы на данной территории, в связи с чем вагоны-домики будут демонтированы. По предварительной информации, вагоны-домики должны быть передвинуты на 10 метров, однако в связи с наличием на данном участке высоковольтной вышки, это расстояние, из-за мер безопасности, может быть увеличено еще на 10 метров.

Напомним, что ситуация на Амулсаре накалилась после того, как на днях новая охранная организация Lydian Armenia - <Специальная служба безопасности> - демонтировала вагоны-домики зеленых активистов. В знак протеста, из города Джермук в сторону месторождения двинулось автошествие, участники которого впоследствии также присоединились к активистам. <Специальная служба безопасности> осуществляет охрану имущества компании Lydian Armenia с 30 июня текущего года. Ее деятельность уже неоднократно вызывала напряжение в районе месторождения, а в ходе длившихся три последних дня акций протеста близ рудника четверо ее сотрудников были задержаны по подозрению в хулигантстве. Добавим, что в ходе акций протеста, в которых активное участие принимало местное население, были столкновения с полицией. По мнению экологов и зеленых активистов, имело место несоразмерное применение силы со стороны правоохранителей. Ситуация находилась под контролем представителей офиса Омбудсмена.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.