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 Пятница, 7 Августа 2020 15:14
Давид Степанян

Политик: Отношение правительства к Амулсару - это вызов гражданскому обществу

Политик: Отношение правительства к Амулсару - это вызов гражданскому обществу

АрмИнфо.  Недовольство общества относительно выдвинутой правительством в судьи КС кандидатуры Ваграма Аветисяна является своеобразным лакмусом, за которым проявляется более обширная картина. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

"Проявляя столь пристальный интерес к, казалось, незначительным аспектам жизни судьи: биографии, семейным и прочим связям и т.д. мы все стремимся к одному и тому же - справедливости. Справедливости в судах и всех прямо или косвенно связанных с судами и судьями структурах. Именно жажда справедливости стала основным катализатором, поднявшим наше общество на ноги весной 2018-го. Тем не менее, не могу не отметить, что к великому сожалению, ни один государственный институт за прошедшие два года и два месяца революционным изменениям не подвергся", - подчеркнул он.

Хзмалян, в этом свете, отнюдь не склонен разделять утверждения власти о демократизации, повышении уровня плюрализма, свободы слова в обществе и стране.  Политик воспринимает складывающуюся ситуацию в Армении как отступление от изначально заявленного курса. И, по его мнению, общество столь тяжело воспринимает данное отступление в первую очередь в силу того, что самолично наделило властью действующий парламент и правительство.

"Ни Роберта Кочаряна, ни Сержа Саргсяна выбирали не мы. Эти люди пришли к власти в результате переворотов. Действующее же правительство оказалось у власти в результате свободного народного волеизъявления. Именно это волеизъявление стало небольшой, но очень важной для нас победой. Нашей всеобщей победой, от которой, к великому сожалению, сегодня отказывается, которую предает правящая сила", - заметил он.

В качестве примера политик привел, не решаемую уже 2 года проблему Амулсара.  Хзмалян убежден, что Амулсар является лишь вершиной айсберга глобальной экологической проблемы в Армении. Проблемы, являющейся угрозой национальной безопасности и содержащей в себе проблемы политического, общественного и даже психологического характера.

Подобное отношение правительства к проблеме подобного значения политик оценивает как вызов, брошенный гражданскому обществу. Как предательство общепринятых демократических принципов и идеалов, в поддержку которых в 2018-м встал практически весь армянский народ.

Второй по разведанным запасам золота в Армении Амулсарский рудник находится в 10 км от курорта Джермука и имеющего выход на озеро Севан Кечутского водохранилища.  Последнее является одной из основных причин протеста экологов против разработки месторождения.

Начиная с лета 2018-го, активисты заблокировали, ведущие к руднику дороги, препятствуя тем самым его эксплуатации. Правительство Армении четкой позиции относительно проблемы и путей ее урегулирования не выражает. Хотя этого требуют обе стороны противостояния. 

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