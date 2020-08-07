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 Пятница, 7 Августа 2020 15:05
Карина Манукян

Бывший глава общины Ланджик подозревается в присвоении денежной помощи для социально-необеспеченных граждан

Бывший глава общины Ланджик подозревается в присвоении денежной помощи для социально-необеспеченных граждан

АрмИнфо.  Проводится следствие для выяснения всех обстоятельств злоупотреблений со стороны бывшего руководителя общины Ланджик Ширакской области РА.

Как сообщает Следственный комитет, были получены данные о том, что бывший глава общины Ланджик, занимая упомянутую должность в 2013- 2017 гг., вывел из бюджета общины на имена различных лиц около 4.2 млн.  драмов для оказания содействия детям из социально необеспеченных семей, одиноким старикам, сиротам и многодетным семьям. Между тем в действительности данные суммы не были направлены указанным категорям граждан, а присвоены.

Возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата) УК РА. Дело принята к производству; ведется следствие.

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