Пятница, 7 Августа 2020 15:05

АрмИнфо. Проводится следствие для выяснения всех обстоятельств злоупотреблений со стороны бывшего руководителя общины Ланджик Ширакской области РА.

Как сообщает Следственный комитет, были получены данные о том, что бывший глава общины Ланджик, занимая упомянутую должность в 2013- 2017 гг., вывел из бюджета общины на имена различных лиц около 4.2 млн. драмов для оказания содействия детям из социально необеспеченных семей, одиноким старикам, сиротам и многодетным семьям. Между тем в действительности данные суммы не были направлены указанным категорям граждан, а присвоены.

Возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата) УК РА. Дело принята к производству; ведется следствие.