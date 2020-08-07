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 Пятница, 7 Августа 2020 13:38
Давид Степанян

Политолог: Молчание правительства обусловлено желанием замять проблему Амулсара

Политолог: Молчание правительства обусловлено желанием замять проблему Амулсара

АрмИнфо. Отказываться от борьбы за собственные права жители Джермука, на мой взгляд, не собираются. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Андриас Гукасян.

<При этом, я испытываю сильные опасения, что этих протестующих людей могут просто затоптать. Пару дней назад одного из граждан просто затоптали, причем, в прямом смысле этого слова. По моим прогнозам, все то, что сегодня происходит вокруг Амулсара, постепенно приведет к тому, что именно насилие станет главным аргументом в этом противостоянии>, - подчеркнул он.

Согласно наблюдениям Гукасяна, на данный момент полицейские ведут себя и действуют довольно сдержанно. При этом, понятно, что полицейские в любой момент готовы применить силу. Применив же насилие, полиция просто растопчет протестующих, как она это ранее уже делала в различных селах страны.

Ситуация вокруг рудника в очередной раз накалилась после того как управляющая компания, Lydian International 4 августа установила несколько вагончиков на дороге.  Активисты заявляют, что компания тем самым заступила на общественную территорию.  Сама компания, которая простаивает почти два года, утверждает, что вынесла со своей территории лишь вагончики протестующих активистов, ссылаясь на наличие всех необходимых письменных разрешений на проведение работ в Амулсаре.

Полиция и охрана рудника не дают протестующим прорваться на его территорию.  Время от времени между ними происходят стычки. Омбудсмен Армении Арман Татоян направил вечером 5 августа в Джермук группу сотрудников для защиты прав подвергнутых приводу гражданах. Омбудсмен пообещал, что будет тщательно отслеживать события в рамках своих полномочий.

Молчание власти и игнорирование правительством складывающейся ситуации политолог обуславливает применением политической технологии, целью которой является предотвращение распространения большого объема информации о событиях вокруг рудника.

<Тем самым, правительство демонстрирует свое отношения к протестам вокруг Амулсара.  Позиция следующая - проблема Амулсара для государства имеет второстепенное, и даже третьестепенное значение. И граждане эту позицию власти уже прочувствовали. Меж тем, я убежден в необходимости отклика компетентных чиновников на эту ситуацию с целью ее урегулирования. Пока что мы лишь видим последовательное обострение ситуации с подачи правительства - посредством ее полного игнорирования и оставления на самотек>,- подытожил Гукасян.

Второй по разведанным запасам золота в Армении Амулсарский рудник находится в 10 км от курорта Джермука и имеющего выход на озеро Севан Кечутского водохранилища.  Последнее является одной из основных причин протеста экологов против разработки месторождения.

Начиная с лета 2018-го, активисты заблокировали, ведущие к руднику дороги, препятствуя тем самым его эксплуатации. Правительство Армении четкой позиции относительно проблемы и путей ее урегулирования не выражает. Хотя этого требуют обе стороны противостояния.

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