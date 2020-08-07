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 Пятница, 7 Августа 2020 12:39
Александр Аванесов

Депутат: При отсутствии экономического роста высокопоставленные чиновники не должны получать премии

Депутат: При отсутствии экономического роста высокопоставленные чиновники не должны получать премии

АрмИнфо. При отсутствии экономического роста высокопоставленные чиновники Армении не должны получать премии. Эту запись на своей странице в Facebook оставил руководитель оппозиционной парламентской фракции

<Просвещенная Армения > Эдмон Марукян.

<От имени фракции <Просвещенная Армения> 31 марта я обратился к премьер-министру Николу Пашиняну с предложением направить средства из премиального фонда, предусмотренные высокопоставленным чиновникам, занимающим политические, административные, дискреционные и автономные должности, на программы социальной помощи, реализуемые правительством.  Поскольку мировые и внутренние экономические показатели продолжают стремительно снижаться из-за распространения эпидемии, по мнению экспертов, они  упадут еще больше, при этом неизвестно, насколько будет дефицит государственного бюджета, особенно в этом году>, - написал  Марукян. Между тем, по словам парламентария,  после объявления чрезвычайного положения, вызванного пандемией, депутатам  снова  выдали премию в размере 30% от размера заработной платы.  <Поскольку деньги  уже поступили, хочу сообщить, что все депутаты фракции   <Просвещенная  Армения> переведут полученные ими  премии  на программы, направленные  на возмещение ущерба, понесенного  в результате  июльских событий  в Тавушской области. Если в ближайшие месяцы премии  снова  будут  выданы, мы вновь  направим их  на реализацию благотворительных целей. Фракция <Просвещенная Армения> продолжает настаивать на том, что при отсутствии экономического роста высокопоставленные чиновники, в том числе депутаты, министры, заместители министров, губернаторы, заместители губернаторов, мэры и т. д., не должны получать бонусы. Мы считаем, что получение  премий  должно быть обусловлено экономическим ростом и другими значимыми социально-экономическими показателями>, - отметил Эдмон Марукян.

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