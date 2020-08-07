Пятница, 7 Августа 2020 12:39

АрмИнфо. При отсутствии экономического роста высокопоставленные чиновники Армении не должны получать премии. Эту запись на своей странице в Facebook оставил руководитель оппозиционной парламентской фракции

<Просвещенная Армения > Эдмон Марукян.

<От имени фракции <Просвещенная Армения> 31 марта я обратился к премьер-министру Николу Пашиняну с предложением направить средства из премиального фонда, предусмотренные высокопоставленным чиновникам, занимающим политические, административные, дискреционные и автономные должности, на программы социальной помощи, реализуемые правительством. Поскольку мировые и внутренние экономические показатели продолжают стремительно снижаться из-за распространения эпидемии, по мнению экспертов, они упадут еще больше, при этом неизвестно, насколько будет дефицит государственного бюджета, особенно в этом году>, - написал Марукян. Между тем, по словам парламентария, после объявления чрезвычайного положения, вызванного пандемией, депутатам снова выдали премию в размере 30% от размера заработной платы. <Поскольку деньги уже поступили, хочу сообщить, что все депутаты фракции <Просвещенная Армения> переведут полученные ими премии на программы, направленные на возмещение ущерба, понесенного в результате июльских событий в Тавушской области. Если в ближайшие месяцы премии снова будут выданы, мы вновь направим их на реализацию благотворительных целей. Фракция <Просвещенная Армения> продолжает настаивать на том, что при отсутствии экономического роста высокопоставленные чиновники, в том числе депутаты, министры, заместители министров, губернаторы, заместители губернаторов, мэры и т. д., не должны получать бонусы. Мы считаем, что получение премий должно быть обусловлено экономическим ростом и другими значимыми социально-экономическими показателями>, - отметил Эдмон Марукян.