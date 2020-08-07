Пятница, 7 Августа 2020 12:38

АрмИнфо. Годовой пассажиропоток Ереванского международного аэропорта "Звартноц" упал на 98%. Об этом говорится в заявлении аэропорта.

Так, согласно сообщению "Звартноц", пандемия COVID-19 причинила неописуемо крупные потери миллионам людей, тысячам организаций и компаний. "Эпидемия сказалась и на деятельности международного аэропорта "Звартноц". Наш годовой пассажиропоток в 3 млн сократился на 98 %... До возвращения жизни в естественное русло мы взяли на себя обязательство обеспечить не только безопасность полетов пассажиров, но и все необходимые условия для их защиты от коронавируса.

С этой целью сотрудники авиационной безопасности аэропорта будут дистанционно измерять температуру пассажиров при помощи ?? умных ?? шлемов, а багаж и переносные предметы будут безопасно дезинфицированы, необходимое социальное расстояние будет соблюдаться как между пассажирами, так и между пассажирами и сотрудниками аэропорта с помощью линейной разметки. В аэропорту также установлены аппараты со средствами для дезинфекции рук.

Мы готовы противостоять всем вызовам пандемии, и уверены, что преодолеем ее нашими общими усилиями. Наши поездки и ваши поездки только начинаются, а прекрасные моменты жизни еще впереди", - говорится в сообщении аэропорта.