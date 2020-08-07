Пятница, 7 Августа 2020 12:37

АрмИнфо.Первый борт с гуманитарной помощью для Ливана вылетит в Бейрут вечером 8 августа. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом он отметил, что этим бортом дружественному Ливану будет направлено 12 тонн гумпомощи.

"На следующей неделе состоятся еще два рейса с гуманитарной помощью. В Бейрут также отправится армянская делегация, состоящая из представителей правительства РА, Национального собрания и Всеармянского фонда "Айастан"", - отметил Пашинян.

Накануне, Пашинян на заседании исполнительного органа сообщил, что Армения уже заявила о своей готовности оказать необходимую помощь для преодоления последствий трагедии в Ливане и окажет содействие правительству Ливана и армянской общине.

По его словам, правительство РА посредством МИД страны и офиса Верховного комиссара по делам диаспоры находится в постоянном контакте с правительством Ливана и местной армянской общиной. В настоящее время, продолжил Никол Пашинян, определяется объем этой помощи, которая станет целевой. В то же время, отметил премьер-министр, все те благотворители, которые пожелают принять участие в восстановлении Бейрута, могут перечислять средства на специальный счет в Центральном Банке РА, открытым Всеармянским фондом "Айастан". "Армения находится рядом с нашими братьями и сестрами в Бейруте, и приложит все усилия для оказания помощи и выхода Ливана из этой тяжелой ситуации ", - подчеркнул глава армянского правительства.