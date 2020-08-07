Пятница, 7 Августа 2020 12:36

АрмИнфо.Я сожалению, что провалившаяся борьба с пандемией коронавируса в Армении, постоянное продление режима чрезвычайного положения не дают возможности мне выполнить данное обещание провести большую пресс-конференцию, и ответить на все волнующие общество вопросы. Об этом говорится в видеролике-послании третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

Он напомнил, что еще 16 апреля дал обещание провести пресс-конференцию и дать ответы на все волнующие граждан вопросы, однако пандемия не дает этого сделать.

"Но нужно закрыть вопросы, связанные с прошлым. Но это вовсе не означает, что это попытка за возвращение прошлого, поскольку возврата к прошлому быть не может. Но однозначно и то, что без правильного представления прошлого нереально достичь хорошего будущего. Не может история Республики Армения, новой независимой РА начаться с апреля 2018 года", - подчеркнул Саргсян, добавив, что решил в какой-то мере выполнить свое обещание и ответить на часто озвучиваемые последние два года вопросы в формате видоеопослания.

При этом он подчеркнул, что при первой же возможность будет организована большая пресс-конференция.

"Нам многое предстоит сделать. Необходимо объединить все ресурсы нашего государства, сил и личностей и двигаться вперед", - подчеркнул Саргсян.

Офис третьего президента РА сообщает, что в течение дня будет опубликовано пять коротких видеролика под заголовком "Давайте говорить честно: Серж Саргсян об апрельской войне".