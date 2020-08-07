Пятница, 7 Августа 2020 11:03

АрмИнфо. Пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сенор Асратян написал рапорт об отставке с занимаемой должности и демобилизуется из армии. Об этом сообщил сам Асратян на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня, 7 августа, после более 25 лет службы в Вооруженных силах, согласно собственному рапорту покидаю должность начальника отдела информации и по связям с общественностью АО Арцаха и демобилизуюсь из рядов АО.

Ухожу с гордостью, поскольку служил в армии, которая прошла свой путь создания и становления параллельно со славными победами в активных боевых действиях, и сейчас продолжает с достоинством осуществлять святую миссию по защите Родины.

Я склонен считать, что все, что воплотилось в жизнь за время моего пребывания в должности, в результате честного и самоотверженного труда десятков военнослужащих, внесло скромный вклад в полноценное функционирование системы обороны нашей страны. В то же время я выражаю благодарность и признательность всем тем, с кем мне выпала честь взаимодействовать на нашем профессиональном фронте на протяжении многих лет", - написал Асратян выразив благодарность руководству АО Арцаха и всем тем, с кем прошел какой-то отрезок пути вместе во время службы.

"Убежден, что как мы были сильны, так сейчас сильны, впредь будем сильными и победоносными", - заключил Асратян.