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 Пятница, 7 Августа 2020 10:55
Марианна Мкртчян

Армен Саркисян обсудил последствия взрыва в порту Бейрута с представителем Бюро АРФД и президентом AGBU

Армен Саркисян обсудил последствия взрыва в порту Бейрута с представителем Бюро АРФД и президентом AGBU

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян обсудил последствия взрыва в порту Бейрута с представителем Бюро АРФД Якобом Тер- Хачатуряном и президентом AGBU Перчем Седракяном.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в ходе телефонной беседы собеседники коснулись последствий взрыва и ущерба, которая понесла армянская община Ливана.

В администрации также сообщают, что президент РА направил письмо Католикосу Великого Дома Киликийского Араму Первому, в котором он вновь выразил глубокую боль той трагедией, которую постиг народ Ливана.

"Бейрут не впервые сталкивается с режимом чрезвычайного положения, будет преодолено и это испытание.

Консолидация армянских национальных структур и совместные действия также будут сильной поддержкой для преодоления этого человеческого и государственного кризиса", - отметил глава РА, еще раз выразив свою поддержку Его Святейшеству, и всем ливанским армянам.

Отметим, что мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. В результате взрыва погибли  более 150 человек, более 5000 получили ранения, порядка  250 000 остались без крыши надо головой.  Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. В стране был объявлен четырехдневный траур, введен 2-х недельный режим ЧП. Среди погибших также 11 армян.

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