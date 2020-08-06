Четверг, 6 Августа 2020 21:13

АрмИнфо. К Кругу дружбы Австралии с Арцахом присоединились еще 10 влиятельных политиков, в числе которых бывший министр финансов Австралии, бывший посол в Соединенных Штатах Америки, а также члены городского совета ряда австралийских городов, известные ученые и общественные деятели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Арцах.

Согласно источнику, Постоянный представитель Республики Арцах в Австралии Кайлар Микаелян от имени народа и властей страны приветствовал присоединение видных австралийских деятелей ко все более расширяющемуся Кругу друзей Арцаха и выразил им признательность за оказанную арцахскому народу поддержку в его стремлении жить в мире и безопасности на своей исторической родине.

О создании в Австралии Круга дружбы с Арцахом было объявлено 1 августа 2019 года в ходе рабочего визита в Австралию делегации, возглавляемой министром ИД Республики Арцах Масисом Маиляном, в состав которой входил также депутат Национального Собрания Давид Ишханян. Круг дружбы сформирован при действенной поддержке Австралийского комитета <Ай Дат>. В настоящее время в состав Круга дружбы входят 57 человек, в т,ч. федеральные министры и парламентарии Австралии, премьер и члены Совета штата, политики, ученые, деятели культуры, а также представители интеллигенции, духовенства и общинных структур.