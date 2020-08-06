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 Четверг, 6 Августа 2020 20:56
Алина Оганесян

В Украине открыто уголовное производство в связи с призывом воздержаться от использования термина <Геноцид армян>

В Украине открыто уголовное производство в связи с призывом воздержаться от использования термина <Геноцид армян>

АрмИнфо.  Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье 367 УК Украины по материалам обращения касательно удивительного послания к госслужащим о запрете даже упоминаний словосочетания <Геноцид армян> в преддверии дня памяти. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила народный депутат Украины (фракция <Слуга народа>) Дарья Володина.

<Подписанту данного документа, товарищу Боднару, очередной привет, только теперь уже от правоохранительных органов. Никто не имеет права, во-первых, насаждать своё субъективное мнение всей стране, во-вторых использовать служебное положение с этой же целью, и в-третьих, занимать должность будучи абсолютно вредоносным элементом для репутации целого государства на международной арене>, - подчеркнула Володина.  Напомним, что в апреле с.г. замглавы МИД Украины Василий Боднар обратился с письмом к украинским чиновникам, где попросил последних воздержаться от использования термина <Геноцид армян>.  В письме в частности указано, что Украина не признает Геноцид армянского народа, и дипломат просил украинских чиновников воздержаться от участия в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины Геноцида армян и отказаться от использования этого термина. Подобное поведение чиновника подверглось резкой критике со стороны народного депутата Украины Дарьи Володиной. <Мое личное мнение - в отношении господина Боднара необходимо провести служебное расследование. В подобных письмах называть страну, которая является нашим стратегическим партнером, указывая на ее принадлежность к тем или иным геополитическим союзам или странам - совершенно несоответствующее поведение дипломату>, - сказала депутат.  Отметим, что Украина официально не признала Геноцид армян. Но, сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится проект резолюции, инициированный народным депутатом Антоном Поляковым "Проект Постановления о признании геноцида армянского народа" (регистрационный № 2376 от 05.11.2019). 

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