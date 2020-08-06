Arminfo.info




﻿
 Четверг, 6 Августа 2020 17:11
Карина Манукян

Задержание Роберта Назаряна связано с фактически принадлежавшей зятю Сержа Саргсяна <Дзорагет гидро>

Задержание Роберта Назаряна связано с фактически принадлежавшей зятю Сержа Саргсяна <Дзорагет гидро>

АрмИнфо.  Специальная следственная служба представила подробности задержания экс-мэра Еревана, бывшего главы Комиссии по регулированию общественных услуг Роберта Назаряна. Согласно сообщению ССС, он задержан в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в совершении деяния, предусмотренного частью 2 статьи 308 УК РА.

Согласно источнику, Назарян, исходя из личной заинтересованности в установлении льгот для отдельных хозяйствующих субъектов и групповых интересов, в течение 2011 года злоупотребил своими должностными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям. Так, Назарян, под предлогом поощрения развития гидроэнергетики в РА, 16 сентября 2011 г. получил правительственное решение <О предложении установить максимальную мощность для малых ГЭС>, фактически принятое с целью установления льгот для ООО <Дзорагет гидро>, принадлежащей зятю экс-президента РА Сержа Саргсяна - Микаелу Минасяну. Назарян, без проведения надлежащих экспертных исследований и анализа предлагаемых изменений, игнорируя имеющиеся в РА возможности водных ресурсов и в результате этого статистику строительства гидроэлектростанций, через компетентное управление Комиссии разработал проект соответствующего решения, которым предусмотрено установить максимальную мощность для малых гидроэлектростанций, построенных на естественных водотоках, оросительных системах и питьевых водопроводах. При этом вместо установленной до этого мощности в 10 МВт была установлена мощность до 30 МВт.

Назарян на заседании Комиссии 28 сентября 2011 года вместе с членами

Комиссии принял вышеуказанное решение коллегиальным составом, в

результате чего на территории Армении не были построены новые ГЭС

мощностью 10-30 МВт, а тарифы на гидроэлектростанцию ООО <Дзорагет

гидро> вместо применяемой до этого методики применялись согласно методике, предусмотренной для малых ГЭС. Согласно полученным предварительным данным, из-за вышеуказанных действий Роберта Назаряна и других членов Комиссии, для продажи электрической энергии, произведенной и поставленной из гидроэлектростанции ООО <Дзорагет гидро> в 2012-2019 гг., компания <Дзорагет гидро> была зарегистрирована в списке малых гидроэлектростанций, воспользовавшись возможностью продажи электроэнергии по более высоким и стабильным тарифам, установленным законодательством РА для указанных станций. Таким образом, ее тарифы в течение этого времени вдвое превышали установленные ранее тарифы, в результате чего ООО <Дзорагет гидро> дополнительно получило от физических и юридических лиц, потребляющих электроэнергию в Армении, сумму в размере 7,052,065,099 драмов.

Напомним, что по уголовному делу касательно Дзорагетской гидроэлектростанции (<Дзора ГЭС>) обвиняемым проходит экс-глава МО РА Сейран Оганян, который подозревается в растрате имущества в размере 1,046,400,000 драмов. Осенью прошлого года премьер-министр РА Никол Пашинян призвал Микаела Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы. Речь в частности шла о незаконной, как отметил премьер, приватизации стратегического объекта в Лорийской области. По сведениям СМИ, данным объектом является Дзорагетская гидроэлектростанция.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Задержание Роберта Назаряна связано с фактически принадлежавшей зятю Сержа Саргсяна <Дзорагет гидро>Задержание Роберта Назаряна связано с фактически принадлежавшей зятю Сержа Саргсяна <Дзорагет гидро>
В Армении создается координационный совет по реформе полицииВ Армении создается координационный совет по реформе полиции
Это кажущееся столкновение интересов: Минздрав ответил Комиссии по предотвращению коррупцииЭто кажущееся столкновение интересов: Минздрав ответил Комиссии по предотвращению коррупции
Глава общины подозревается в злоупотреблениях при сдаче в субаренду земельного участкаГлава общины подозревается в злоупотреблениях при сдаче в субаренду земельного участка
Задержан экс-мэр Еревана Роберт НазарянЗадержан экс-мэр Еревана Роберт Назарян
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Поиск по дням

2013 , 2014