Четверг, 6 Августа 2020 17:11

АрмИнфо. Специальная следственная служба представила подробности задержания экс-мэра Еревана, бывшего главы Комиссии по регулированию общественных услуг Роберта Назаряна. Согласно сообщению ССС, он задержан в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в совершении деяния, предусмотренного частью 2 статьи 308 УК РА.

Согласно источнику, Назарян, исходя из личной заинтересованности в установлении льгот для отдельных хозяйствующих субъектов и групповых интересов, в течение 2011 года злоупотребил своими должностными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям. Так, Назарян, под предлогом поощрения развития гидроэнергетики в РА, 16 сентября 2011 г. получил правительственное решение <О предложении установить максимальную мощность для малых ГЭС>, фактически принятое с целью установления льгот для ООО <Дзорагет гидро>, принадлежащей зятю экс-президента РА Сержа Саргсяна - Микаелу Минасяну. Назарян, без проведения надлежащих экспертных исследований и анализа предлагаемых изменений, игнорируя имеющиеся в РА возможности водных ресурсов и в результате этого статистику строительства гидроэлектростанций, через компетентное управление Комиссии разработал проект соответствующего решения, которым предусмотрено установить максимальную мощность для малых гидроэлектростанций, построенных на естественных водотоках, оросительных системах и питьевых водопроводах. При этом вместо установленной до этого мощности в 10 МВт была установлена мощность до 30 МВт.

Назарян на заседании Комиссии 28 сентября 2011 года вместе с членами

Комиссии принял вышеуказанное решение коллегиальным составом, в

результате чего на территории Армении не были построены новые ГЭС

мощностью 10-30 МВт, а тарифы на гидроэлектростанцию ООО <Дзорагет

гидро> вместо применяемой до этого методики применялись согласно методике, предусмотренной для малых ГЭС. Согласно полученным предварительным данным, из-за вышеуказанных действий Роберта Назаряна и других членов Комиссии, для продажи электрической энергии, произведенной и поставленной из гидроэлектростанции ООО <Дзорагет гидро> в 2012-2019 гг., компания <Дзорагет гидро> была зарегистрирована в списке малых гидроэлектростанций, воспользовавшись возможностью продажи электроэнергии по более высоким и стабильным тарифам, установленным законодательством РА для указанных станций. Таким образом, ее тарифы в течение этого времени вдвое превышали установленные ранее тарифы, в результате чего ООО <Дзорагет гидро> дополнительно получило от физических и юридических лиц, потребляющих электроэнергию в Армении, сумму в размере 7,052,065,099 драмов.

Напомним, что по уголовному делу касательно Дзорагетской гидроэлектростанции (<Дзора ГЭС>) обвиняемым проходит экс-глава МО РА Сейран Оганян, который подозревается в растрате имущества в размере 1,046,400,000 драмов. Осенью прошлого года премьер-министр РА Никол Пашинян призвал Микаела Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы. Речь в частности шла о незаконной, как отметил премьер, приватизации стратегического объекта в Лорийской области. По сведениям СМИ, данным объектом является Дзорагетская гидроэлектростанция.