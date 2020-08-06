Четверг, 6 Августа 2020 16:25

АрмИнфо. Минздрав РА опровергает наличие столкновения интересов при заключении договоров с компанией <МИБС>.

На своей странице в Facebook пресс-секрктарь министерства Алина Никогосян в частности отметила: <В данном вопросе мы не видим реального конфликта интересов, поскольку министр или члены его семьи не являются участниками данного ООО, а также не получили какого-либо другого имущественного улучшения благодаря заключенным с министерством договорам. Это - кажущееся столкновение интересов. Эти договора не являются дотациями или пожертвованиями организациям, а это договора об оказании медицинских услуг в рамках госзаказа, посредством которых имеющие на это право граждане РА получают медицинские услуги. Порядок размещения государственного заказа в организациях, предоставляющих медицинские услуги, одинаков для всех организаций, оказывающих подобные услуги. Министр или его представитель представит Комиссии по предотвращению коррупции свои аргументы, если в этом будет необходимость>.

Напомним, что ранее Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство против Арсена Торосяна на основании случая явного столкновения интересов. Разбирательство основано на данных data.hetq.am, согласно которым Минздрав заключил договоры о предоставлении услуг с компанией <Мибс>, директором которой является жена Арсена Торосяна - Вардануш Теванян. Согласно источнику, после назначения Торосяна министром в мае 2018 года, Минзрав заключил с компанией <МИБС> 5 договоров на общую сумму 124 млн драмов. Между тем до его назначения на данную должность, между министерством и <МИБС> были заключены два договора о предоставлении услуг.

<МИБС> (Медицинский Институт им. Березина Сергея, бывший Лечебно­диагностический центр Международного института биологических систем - ЛДЦ МИБС) создан в 2003 году с привлечением только частных инвестиций. Основным направлением деятельности является создание сети диагностических центров в РФ и ближнем зарубеже для более полного обеспечения населения высокотехнологичными методами диагностики и лечения. Ранее ереванский филиал <МИБС> возглавлял Арсен Торосян.