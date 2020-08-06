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 Четверг, 6 Августа 2020 16:16
Карина Манукян

Глава общины подозревается в злоупотреблениях при сдаче в субаренду земельного участка

Глава общины подозревается в злоупотреблениях при сдаче в субаренду земельного участка

АрмИнфо. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств предполагаемых злоупотреблений, совершенных руководителем общины Гурсали Лорийской области РА.

Как сообщает Следственный комитет, при подготовке материалов были получены данные о том, что глава общины Гурсали, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, 20 ноября 2007 г. со своей женой заключил договор о купле-продаже земельного участка, по которому земельный участок площадью 0,1 га, являющийся общинной собственностью, был предоставлен ей на правах собственности. Затем, 11 декабря того же года, посредством супруги, он передал 200 кв. м. данного участка в субаренду занимающейся телекоммуникационной деятельностью компании за арендную плату в размере 480 тыс. драмов. В итоге по июнь 2020 года он получил прибыль за аренду в размере свыше 5.2 млн. драмов.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308 УК РА (злоупотребление должностными полномочиями) и направлено в Лорийское областное следственное управление Следственного комитета РА. Следствие продолжается.

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