Четверг, 6 Августа 2020 15:38

АрмИнфо. 6 августа состоялось судебное заседание по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других. Между тем на заседание не явились Серж Саргсян и его защитник Амрам Макинян, а также один из подсудимых - Геворг Арутюнян.

Согласно представленному в суд заявлению Амрама Макиняна, он не может явиться на судебное заседание, поскольку ожидает ответа на свой тест на коронавирус. Помимо этого, он представил очередное ходатайство отложить судебные слушания по причине эпидемиологической ситуации в стране. Между тем, с учетом снижения темпов распространения коронавируса, судья Ваге Мисакян посчитал неуважительным отсутствие Сержа Саргсяна, не приняв, однако, решения о его приводе. Следующее судебное заседание назначено на 15:00 3 сентября.

Третий президент Армении Серж Саргсян обвиняется в организации хищений в особо крупных размерах - около 500 млн драм. Речь идет об утвержденной в 2013 году Правительством госпрограмме по более доступному приобретению дизельного топлива для осуществления весенних сельскохозяйственных работ. По данным следствия, Саргсян, превысив должностные полномочия, содействовал покупке дизтоплива у компании Flash Ltd по более высоким ценам.

Сержу Саргсяну предъявлено обвинение пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА, экс-министру сельского хозяйства РА Серго Карапетяну - по пункту 1 части 3 статьи 179 УК РА, главе Flash Ltd Барсегу Бегларяну

- по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА, экс-замминистру сельского хозяйства РА Самвелу Галстяну и начальника управления растениеводства того же министерства Геворку Арутюняну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА. В качестве меры пресечения с Саргсяна взята подписка о невыезде.