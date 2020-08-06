Четверг, 6 Августа 2020 15:34

АрмИнфо. Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство против министра здравоохранения Арсена Торосяна на основании случая явного столкновения интересов.

Разбирательство основано на данных data.hetq.am, согласно которым Минздрав заключил договоры о предоставлении услуг с компанией <Мибс>, директором которой является жена Арсена Торосяна - Вардануш Теванян. Согласно источнику, после назначения Торосяна министром в мае 2018 года, Минзрав заключил с компанией <МИБС> 5 договоров на общую сумму 124 млн драмов. Между тем до его назначения на данную должность, между министерством и <МИБС> были заключены два договора о предоставлении услуг.

<МИБС> (Медицинский Институт им. Березина Сергея, бывший Лечебно­диагностический центр Международного института биологических систем - ЛДЦ МИБС), создан в 2003 году с привлечением только частных инвестиций. Основным направлением деятельности является создание сети диагностических центров в РФ и ближнем зарубеже для более полного обеспечения населения высокотехнологичными методами диагностики и лечения. Ранее ереванский филиал <МИБС> возглавлял Арсен Торосян.