Четверг, 6 Августа 2020 15:06

АрмИнфо. Спикер НС РА Арарат Мирзоян направил телеграмму соболезнования председателю Национального собрания Ливанской Республики Набиху Берри в связи с взрывом в порту Бейрута.

Как сообщает пресс-служба парламента, в телеграмме в частности говорится: <С глубокой скорбью узнали о взрыве в порту Бейрута. От имени Национального собрания Республики Армения и от себя лично направляю Вам наши глубокие соболезнования и слова утешения семьям и родным погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что народ Ливана найдет силы и решимость залечить раны, нанесенные этой катастрофой, а также быстро восстановить разрушения>.

Отметим, что мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 78 человек, более 4000 получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур.