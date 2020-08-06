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 Четверг, 6 Августа 2020 14:59
Карина Манукян

По факту разбойного нападения на <Айпост> предварительное следствие завершено

По факту разбойного нападения на <Айпост> предварительное следствие завершено

АрмИнфо. Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту разбойного нападения на сотрудников ЗАО <Айпост>. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, 37-летний мужчина с 36-летним другом и 24-летним племянником заранее сговорились касательно совершения хищения чужого имущества. С этой целью 37-летний и 36-летний граждане проникли в отделение ЗАО <Айпост>, где один из них, используя в качестве оружия предмет, похожий на предварительно взятый с собой пистолет, а другой - используя нож, потребовали у сотрудников деньги. Взяв денежную сумму, они сели в припаркованный за зданием отделения почты такси, в котором находился их 24-летний знакомый. Далее они доехали до другой улицы, где стоял припаркованный автомобиль <Опель Астра>, заранее взятый в аренду.  На вышеотмеченной машине все трое скрылись.

По совокупности добытых достаточных доказательств 24-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 38-175 (организация разбоя) УК РА. В качестве меры пресечения избран арест. Ранее 37-летнему и 36-летнему мужчинам было предъявлено обвинение по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 175 (разбой) УК РА. Следствие завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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