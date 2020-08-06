Четверг, 6 Августа 2020 14:49

АрмИнфо. Бюро АРФ "Дашканцутюн" выразил безоговорочную поддержку братскому народу Ливана и ливанским армянам, в связи с трагедией в порту Бейрута, нанесшей серьезный ущерб городу. В сообщении АРФД, поступившем в АрмИнфо, Бюро также выражает глубочайшие соболезнования семьям невинных жертв, при этом желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой страшной трагедии.

Указав на то, что армянская община Ливана была и остается одним из

важнейших звеньев армянского народа, и которая всегда безоговорочно

жертвовал максимальное в коллективной алтарь нашего народа, АРФБ

отметило, что община сейчас сама оказалась перед лицом серьезных вызовов.

"Политическая нестабильность в стране в последний год, социально-экономический и финансовый кризис, пандемия и вдобавок ко всему этот страшный взрыв стали поистине невыносимыми и непонятными для человеческого разума.

С самого первого момента ужасного взрыва бюро АРФД находится в постоянном контакте с Центральным комитетом Ливана, внимательно следя за развитием событий. Нанесенный человеческий, моральный и материальный ущерб беспрецедентен.

Убеждены, что и Армения и Арцах должны оказать практическую помощь армянской общине Ливана. Мы призываем наших соотечественников как в Армении так и в Диаспоре твердо поддержать ливанских армян в это кризисное время", - отмечается в заявлении АРФД, при этом добавив, что весь потенциал "Ай Дата" уже мобилизован для оказания поддержки армянам Ливана.

"Уважаемые соотечественники, момент серьезный. Крайне важно, всей нацией, всеармянским потенциалом противостоять этой катастрофе и еще раз доказать нашу веру в единство нашего народа", - подытожили в Бюро.

Следует отметить, что до 1970 года армянская община составляла 250-300 тысяч. После многолетней гражданской войны число проживающих в Ливане армян сократилось до 140-150 тысяч. В ливанском городе Антилиас находится престол Киликийского Католикосата Армянской Апостольской Церкви - Собор Святого Григория Просветителя, куда она была перенесена из Киликии в 1930 году после Геноцида армян.

Небольшая группа ливанских армян (около 14 тысяч человек) принадлежит к бейрутской архиепархии Армянской католической церкви.

Отметим, что мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 135 человек, более 5000 получили ранения, порядка 250 000 остались без крыши надо головой. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур, введен 2-х недельный режим ЧП. Ожидается, что число погибших возрастет.

Ранее, МИД РА сообщило, что в результате взрыва пострадало здание армянского посольства в Бейруте, ряд зданий общины, имущественный и материальный ущерб нанесен и Католикосату Великого дома Киликийского официально. МИД также подтвердило гибель 6 армян, и ранение более

100. Меж тем, армянская община Ливана сообщает о гибели 11 человек и ранении более 250.