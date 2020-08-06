Четверг, 6 Августа 2020 13:53

АрмИнфо. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств предполагаемых злоупотреблений со стороны главы общины Джрашен Лорийской области.

Как сообщает Следственный комитет, в ходе подготовки материалов были получены данные о том, что глава общины Джрашен, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, допустил злоупотребления. В частности, глава общины, исходя из корыстных побуждений обеспечить дополнительные доходы для своей семьи за счет использования земельного участка, являющегося общинной собственностью, сдал в аренду отцу земельный участок площадью 0,24 га, принадлежащий общине на правах собственности, который в дальнейшем, по заключенному договору, с ежемесячной арендной платой в 80 тыс. драмов, сдал в субаренду занимающейся телекоммуникационной деятельностью компании. В результате, до июля 2020 года он, по предварительным данным, получил в общей сложности 14 млн. драмов в качестве прибыли от аренды, причинив существенный ущерб правам и законным интересам общины Джрашен, лишив общину возможности получать доход за пользование указанным земельным участком.

В ходе подготовки материалов выяснилось также, что глава той же общины заключил с сыном еще один договор о купле-продаже земельного участка, по которому являющийся общинной собственностью земельный участок площадью 0,1 га на правах собственности предоставил сыну, и посредством последнего указанный земельный участок за ежемесячную плату в 100 тыс. драмов сдал в аренду другой компании, занимающейся телекоммуникационной деятельностью. В результате до июля 2020 года, по предварительным данным, он получил прибыль в виде арендной платы в размере 18 млн. драмов.

Учитывая, что подготовленные материалы содержат признаки злоупотребления должностными полномочиями со стороны главы общины, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308 УК РА. Дело принято к производству; ведется следствие.