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 Четверг, 6 Августа 2020 13:09
Александр Аванесов

На восстановление пострадавших в результате обстрелов со стороны Азербайджана приграничных сел Армении будет направлено как минимум 302,6 млн драмов

На восстановление пострадавших в результате обстрелов со стороны Азербайджана приграничных сел Армении будет направлено как минимум 302,6 млн драмов

АрмИнфо. На восстановление пострадавших в результате обстрелов со стороны Азербайджана приграничных сел Армении будет направлено как минимум 302,6 млн драмов. Решение об этом принято на заседании правительства 6 августа.

По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Сурена Папикяна,   на прежнем заседании кабмина  уже утверждена сумма в 25 млн драмов, которая направлена на возмещение ущерба, понесенного жителями приграничных сел.  Работы в  рамках  этих средств уже развернуты.   Новым решением правительства  предусмотрено направить 110 млн драмов на возмещение потерь недвижимого имущества   жителей сел Айгепар,   Неркин  Кармирахпюр  и Чинари.   Еще 84 млн драмов будут  использованы на ремонт школ и убежищ в селах Айгепар, Мовсес, Неркин Кармирахпюр и Чинари.  Кроме того, 82, 6 млн драмов планируется направлены на строительство в селе Неркин Кармирахпюр сквера  и благоустройство территорий. В целях более эффективной организации работ принято решение о вовлечении в программу новых строительных организаций.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян указал на важность принятого сегодня решения. В то же время, он акцентитровал внимание присутствующих на поступающие сигналы с мест о том, что строительные работы ведутся медленно. Он отметил, что в селе Чинари предусмотрено

с нуля построить дом, разрушенный в результате обстрелов, а в селе Неркин Кармирахпюр  построить сквер на месте разрушенного дома, в котором никто не проживает.  Никол Пашинян  указал также на важность организации быстрых и качественных работ с вовлечением в них местных жителей.   Он подчеркнул необходимость вовлечения именно местной рабочей силы. В качестве примера глава правительства привел полученные  фотографии из села Паравакар, на которых более очевидно присутствие зарубежных специалистов.  С  одной стороны, подчеркнул премьер,  правительство направляет свои усилия на решение проблемы занятости на местах, а с другой, выясняется, что привлекается рабочая сила из других государств.  Он  также   сообщил о  намерениях <Тавуш Текстиль>  основать в Паравакаре  новое производство на 200 рабочих мест,  но   при этом компания столкнулась с нехваткой рабочей силы. Между тем, как считает Никол Пашинян, каждое рабочее место в Армении должно стать объектом пристального внимания со стороны правительства страны. 

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