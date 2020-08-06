Четверг, 6 Августа 2020 13:09

АрмИнфо. На восстановление пострадавших в результате обстрелов со стороны Азербайджана приграничных сел Армении будет направлено как минимум 302,6 млн драмов. Решение об этом принято на заседании правительства 6 августа.

По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Сурена Папикяна, на прежнем заседании кабмина уже утверждена сумма в 25 млн драмов, которая направлена на возмещение ущерба, понесенного жителями приграничных сел. Работы в рамках этих средств уже развернуты. Новым решением правительства предусмотрено направить 110 млн драмов на возмещение потерь недвижимого имущества жителей сел Айгепар, Неркин Кармирахпюр и Чинари. Еще 84 млн драмов будут использованы на ремонт школ и убежищ в селах Айгепар, Мовсес, Неркин Кармирахпюр и Чинари. Кроме того, 82, 6 млн драмов планируется направлены на строительство в селе Неркин Кармирахпюр сквера и благоустройство территорий. В целях более эффективной организации работ принято решение о вовлечении в программу новых строительных организаций.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян указал на важность принятого сегодня решения. В то же время, он акцентитровал внимание присутствующих на поступающие сигналы с мест о том, что строительные работы ведутся медленно. Он отметил, что в селе Чинари предусмотрено

с нуля построить дом, разрушенный в результате обстрелов, а в селе Неркин Кармирахпюр построить сквер на месте разрушенного дома, в котором никто не проживает. Никол Пашинян указал также на важность организации быстрых и качественных работ с вовлечением в них местных жителей. Он подчеркнул необходимость вовлечения именно местной рабочей силы. В качестве примера глава правительства привел полученные фотографии из села Паравакар, на которых более очевидно присутствие зарубежных специалистов. С одной стороны, подчеркнул премьер, правительство направляет свои усилия на решение проблемы занятости на местах, а с другой, выясняется, что привлекается рабочая сила из других государств. Он также сообщил о намерениях <Тавуш Текстиль> основать в Паравакаре новое производство на 200 рабочих мест, но при этом компания столкнулась с нехваткой рабочей силы. Между тем, как считает Никол Пашинян, каждое рабочее место в Армении должно стать объектом пристального внимания со стороны правительства страны.